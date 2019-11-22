La Fiorentina annuncia l'incontro imminente con Chiesa per il rinnovo, i dettagli

Come riporta La Nazione, era considerata molto difficile una possibile permanenza di Chiesa a lungo a Firenze, fa perciò notizia l’annuncio di un incontro messo in agenda dalla società viola per confr...

Come riporta La Nazione, era considerata molto difficile una possibile permanenza di Chiesa a lungo a Firenze, fa perciò notizia l’annuncio di un incontro messo in agenda dalla società viola per confrontarsi con un giocatore rimasto fin qui coerente nel suo silenzio mediatico. Un incontro, dunque: quando ancora non si sa, ma per la prima volta la Fiorentina, attraverso il direttore generale Joe Barone, si è posta il problema di sondare il terreno e sperare di continuare il cammino con la stella più luminosa del firmamento viola (Ribery escluso)