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La Fiorentina annuncia l'incontro imminente con Chiesa per il rinnovo, i dettagli

Come riporta La Nazione, era considerata molto difficile una possibile permanenza di Chiesa a lungo a Firenze, fa perciò notizia l’annuncio di un incontro messo in agenda dalla società viola per confr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 13:45
La Fiorentina annuncia l'incontro imminente con Chiesa per il rinnovo, i dettagli - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta La Nazione, era considerata molto difficile una possibile permanenza di Chiesa a lungo a Firenze, fa perciò notizia l’annuncio di un incontro messo in agenda dalla società viola per confrontarsi con un giocatore rimasto fin qui coerente nel suo silenzio mediatico. Un incontro, dunque: quando ancora non si sa, ma per la prima volta  la Fiorentina, attraverso il direttore generale Joe Barone, si è posta il problema di sondare il terreno e sperare di continuare il cammino con la stella più luminosa del firmamento viola (Ribery escluso)

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