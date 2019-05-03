Chiesa ed un futuro ancora a Firenze. E' pronto un rinnovo da oltre tre milioni di euro annui

Il futuro di Chiesa è ancora da decidere e ne parla La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la volontà della proprietà gigliata sia comunque quella di provare a trattenerlo almeno un altro anno a...

Il futuro di Chiesa è ancora da decidere e ne parla La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la volontà della proprietà gigliata sia comunque quella di provare a trattenerlo almeno un altro anno a Firenze. Montella nei giorni scorsi ha affermato: "Non è assolutamente detto che Federico lasci la Fiorentina a giugno". E Diego Della Valle ha spesso preteso il rispetto dei contratti. Il fronte è aperto: la Fiorentina ha intenzione di proporre un nuovo contratto con l'ingaggio raddoppiato, il che vorrebbe dire proporre una cifra superiore ai 3 milioni. Cifra molto alta per la Fiorentina, non per altre società come Bayern o Juventus, pronte ad offrire anche più di 5 milioni a stagione. È probabile che i Della Valle alla fine affronteranno la questione direttamente con babbo Enrico cercando di trovare un’intesa. Sia nel caso di una conferma (difficile), sia per decidere di metterlo sul mercato.