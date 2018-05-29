Enrico Chiesa: "Federico sta pensando alla Fiorentina il prossimo anno? Certo, adesso solo meritato riposo"

A margine di un incontro ha parlato Enrico Chiesa, queste le sue parole:"Federico è molto felice per la nazionale, adesso deve pensare a crescere e imparare. Federico sta pensando al prossimo anno all...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2018 19:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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