Enrico Chiesa: "Federico sta pensando alla Fiorentina il prossimo anno? Certo, adesso solo meritato riposo"
A margine di un incontro ha parlato Enrico Chiesa, queste le sue parole:"Federico è molto felice per la nazionale, adesso deve pensare a crescere e imparare. Federico sta pensando al prossimo anno all...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 19:33
A margine di un incontro ha parlato Enrico Chiesa, queste le sue parole:
"Federico è molto felice per la nazionale, adesso deve pensare a crescere e imparare. Federico sta pensando al prossimo anno alla Fiorentina? Ma certo, adesso deve pensare a riposare dopo una stagione così difficile: sarà un riposo meritato"