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Enrico Chiesa: "Federico sta pensando alla Fiorentina il prossimo anno? Certo, adesso solo meritato riposo"

A margine di un incontro ha parlato Enrico Chiesa, queste le sue parole:"Federico è molto felice per la nazionale, adesso deve pensare a crescere e imparare. Federico sta pensando al prossimo anno all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 19:33
Enrico Chiesa: "Federico sta pensando alla Fiorentina il prossimo anno? Certo, adesso solo meritato riposo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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A margine di un incontro ha parlato Enrico Chiesa, queste le sue parole:

"Federico è molto felice per la nazionale, adesso deve pensare a crescere e imparare. Federico sta pensando al prossimo anno alla Fiorentina? Ma certo, adesso deve pensare a riposare dopo una stagione così difficile: sarà un riposo meritato"

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