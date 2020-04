Secondo La Stampa, la Juventus ha trovato un accordo con il procuratore Enrico Chiesa per un ingaggio da 5 milioni di euro l’anno. Adesso Comisso dovrà decidere se accontentarlo o meno. Ma per oltre 60 milioni Federico Chiesa può andare alla Juventus, la viola spera nei rilanci di Inter e Manchester United per far aumentare il prezzo e andare poi a investire nella prossima campagna acquisti.