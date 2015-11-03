Notizie Chiesa Juventus Fiorentina

(VIDEO): Chiesa segna il primo gol con la Juventus contro la Dinamo Kiev in Champions League. 1-0 al 20’
02 dicembre 2020 21:37
Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina
06 ottobre 2020 09:33
La Nazione, Fiorentina in ansia per Chiesa alla Juventus, i tempi si allungano. Commisso...
04 ottobre 2020 11:25
Tuttosport: Chiesa alla Juventus operazione da 50 milioni. Ecco la formula scelta
03 ottobre 2020 11:13
La Stampa, accordo tra Enrico Chiesa e la Juve per un ingaggio di 5 milioni di euro l'anno
19 aprile 2020 11:00
Valcareggi: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato. Rimarrà senza rinnovare il contratto"
11 novembre 2019 10:36
Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."
06 luglio 2019 18:11
CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...
23 maggio 2019 11:49
Brovarone: "Se la Juve vuole Chiesa, chiederei 70mln+Mandragora. Il motivo.."
15 maggio 2019 23:18
Rai, nuovi contatti tra Juve ed Enrico Chiesa. I bianconeri vogliono Federico
03 aprile 2019 15:17
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