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Notizie Chiesa Juventus Fiorentina

(VIDEO): Chiesa segna il primo gol con la Juventus contro la Dinamo Kiev in Champions League. 1-0 al 20’

02 dicembre 2020 21:37

Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina

06 ottobre 2020 09:33

La Nazione, Fiorentina in ansia per Chiesa alla Juventus, i tempi si allungano. Commisso...

04 ottobre 2020 11:25

Tuttosport: Chiesa alla Juventus operazione da 50 milioni. Ecco la formula scelta

03 ottobre 2020 11:13

La Stampa, accordo tra Enrico Chiesa e la Juve per un ingaggio di 5 milioni di euro l'anno

19 aprile 2020 11:00

Valcareggi: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato. Rimarrà senza rinnovare il contratto"

11 novembre 2019 10:36

Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."

06 luglio 2019 18:11

CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...

23 maggio 2019 11:49

Brovarone: "Se la Juve vuole Chiesa, chiederei 70mln+Mandragora. Il motivo.."

15 maggio 2019 23:18

Rai, nuovi contatti tra Juve ed Enrico Chiesa. I bianconeri vogliono Federico

03 aprile 2019 15:17

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