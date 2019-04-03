Rai, nuovi contatti tra Juve ed Enrico Chiesa. I bianconeri vogliono Federico
Secondo quanto racconta Rai Sport, la Juventus vuole Federico Chiesa. Il ragazzo è l'obiettivo dei bianconeri e, stando a quanto afferma Rai Sport, vi sono stati ulteriori e nuovi contatti tra la diri...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 15:17
Secondo quanto racconta Rai Sport, la Juventus vuole Federico Chiesa. Il ragazzo è l'obiettivo dei bianconeri e, stando a quanto afferma Rai Sport, vi sono stati ulteriori e nuovi contatti tra la dirigenza del club piemontese ed il padre del calciatore.
Fonte: Calciomercato.com