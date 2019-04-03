Rai, nuovi contatti tra Juve ed Enrico Chiesa. I bianconeri vogliono Federico

Secondo quanto racconta Rai Sport, la Juventus vuole Federico Chiesa. Il ragazzo è l'obiettivo dei bianconeri e, stando a quanto afferma Rai Sport, vi sono stati ulteriori e nuovi contatti tra la diri...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2019 15:17

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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