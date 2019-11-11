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Valcareggi: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato. Rimarrà senza rinnovare il contratto"

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio di Federico Chiesa: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato con se stesso e con chi l’ha trattenuto alla Fiorentina. Se fosse insofferente e b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 10:36
Valcareggi: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato. Rimarrà senza rinnovare il contratto" -
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Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio di Federico Chiesa: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato con se stesso e con chi l’ha trattenuto alla Fiorentina. Se fosse insofferente e basta la situazione sarebbe migliore. Rimarrà senza rinnovare il contratto e questo peggiorerà il quadro. E’ molto avvelenato e questo incide anche sulle prestazioni".

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