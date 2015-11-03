Labaro Viola

Notizie Furio Valcareggi Fiorentina

Valcareggi: "Giocare contro la Juve ora è quello che serve. Dodo sta dando il 30% che vada da un'altra parte"

14 novembre 2025 22:08

Valcareggi sicuro: "Nico Gonzalez non vale i soldi che ha speso la Juventus. Complimenti a chi l'ha venduto"

06 settembre 2024 18:22

Valcareggi: "Italiano ha fatto miracoli per arrivare in finale. La squadra è quella e c'è gente che lo critica"

30 maggio 2024 18:25

Valcareggi sicuro: "Frenata per Italiano al Napoli che aspetta Conte. La certezza è che lascerà la Fiorentina"

19 aprile 2024 18:52

Valcareggi sta con Antognoni: "Occhio Fiorentina, si rivolta la piazza. Deve fare il vice-presidente"

25 giugno 2021 16:49

Valcareggi attacca: "Cosa ha raccontato Di Bello ai suoi figli dopo l'espulsione di Milenkovic"

03 febbraio 2021 13:52

Valcareggi: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato. Rimarrà senza rinnovare il contratto"

11 novembre 2019 10:36

"Federico Chiesa andrà alla Juventus per 120 milioni di euro più bonus"

21 marzo 2019 21:39

"Chiesa andrà via a giugno 2019 per 100 milioni di euro. Lo prenderà..."

06 gennaio 2019 14:32

Esclusiva Valcareggi: "Chiesa era sempre puntuale. Facile ora parlare bene di Biraghi. Pjaca deve giocare sempre titolare. Domenica..."

18 ottobre 2018 13:49

Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"

31 maggio 2018 14:22

Esclusiva Valcareggi: "La Fiorentina non cerca più Giaccherini, è un peccato ma mi sono arreso anch'io"

13 gennaio 2018 16:59

Valcareggi: "I Della Valle sono eccellenti, gli avvoltoi sono quelli che sperano che la Fiorentina vada male"

18 settembre 2017 14:57

Archivio

Esplora l'archivio di Furio Valcareggi

Sett. 46
Sett. 36 Sett. 22 Sett. 16
Sett. 25 Sett. 5
Sett. 46 Sett. 12 Sett. 1
Sett. 42 Sett. 22 Sett. 2
Sett. 38