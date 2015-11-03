Notizie Furio Valcareggi Fiorentina

Valcareggi: "Giocare contro la Juve ora è quello che serve. Dodo sta dando il 30% che vada da un'altra parte"
14 novembre 2025 22:08
Valcareggi sicuro: "Nico Gonzalez non vale i soldi che ha speso la Juventus. Complimenti a chi l'ha venduto"
06 settembre 2024 18:22
Valcareggi: "Italiano ha fatto miracoli per arrivare in finale. La squadra è quella e c'è gente che lo critica"
30 maggio 2024 18:25
Valcareggi sicuro: "Frenata per Italiano al Napoli che aspetta Conte. La certezza è che lascerà la Fiorentina"
19 aprile 2024 18:52
Valcareggi sta con Antognoni: "Occhio Fiorentina, si rivolta la piazza. Deve fare il vice-presidente"
25 giugno 2021 16:49
Valcareggi attacca: "Cosa ha raccontato Di Bello ai suoi figli dopo l'espulsione di Milenkovic"
03 febbraio 2021 13:52
Valcareggi: "Chiesa più che insofferente è arrabbiato. Rimarrà senza rinnovare il contratto"
11 novembre 2019 10:36
"Federico Chiesa andrà alla Juventus per 120 milioni di euro più bonus"
21 marzo 2019 21:39
"Chiesa andrà via a giugno 2019 per 100 milioni di euro. Lo prenderà..."
06 gennaio 2019 14:32
Esclusiva Valcareggi: "Chiesa era sempre puntuale. Facile ora parlare bene di Biraghi. Pjaca deve giocare sempre titolare. Domenica..."
18 ottobre 2018 13:49
Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"
31 maggio 2018 14:22
Esclusiva Valcareggi: "La Fiorentina non cerca più Giaccherini, è un peccato ma mi sono arreso anch'io"
13 gennaio 2018 16:59
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