Valcareggi sicuro: "Nico Gonzalez non vale i soldi che ha speso la Juventus. Complimenti a chi l'ha venduto"

Ho sentito già qualche critica a Palladino e mi è venuto da ridere. Tra le scelte era il miglior allenatore che la Fiorentina potesse scegliere, ricordiamoci che molti dei giocatori acquistati li ha voluti lui

A cura di Redazione Labaroviola 06 settembre 2024 18:22

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