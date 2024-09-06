Valcareggi sicuro: "Nico Gonzalez non vale i soldi che ha speso la Juventus. Complimenti a chi l'ha venduto"
Ho sentito già qualche critica a Palladino e mi è venuto da ridere. Tra le scelte era il miglior allenatore che la Fiorentina potesse scegliere, ricordiamoci che molti dei giocatori acquistati li ha voluti lui
Le parole del noto procuratore, Furio Valcareggi, che ha parlato ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulla situazione in casa Fiorentina dopo le prime prestazioni e la chiusura del calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni:
“I voti al mercato lasciano il tempo che trovano, per me è stata una buona campagna acquisti. E' mancato qualcosina, ma ciò che hanno preso è di ottimo livello. Mi piacciono anche gli ultimi tre acquisti, mi piace Gudmundsson, mi piace De Gea che adesso deve diventare il titolare perché è più forte di Terracciano. Aggiungo e faccio i complimenti a chi ha venduto Gonzalez alla Juve a quelle cifre, un'operazione straordinaria perché non le valeva minimamente”.
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