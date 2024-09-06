TMW, Barak al Kasimpasa in prestito con diritto per 6 milioni. Riscatto di Brekalo fissato a 3 milioni

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Due dei cinque giocatori ai margini della rosa sono infatti in procinto di lasciare la maglia viola. Per Antonin Barak e Josip Brekalo è fatta per il pa...

A cura di Redazione Labaroviola 06 settembre 2024 15:30

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