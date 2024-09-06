TMW, Barak al Kasimpasa in prestito con diritto per 6 milioni. Riscatto di Brekalo fissato a 3 milioni
Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Due dei cinque giocatori ai margini della rosa sono infatti in procinto di lasciare la maglia viola. Per Antonin Barak e Josip Brekalo è fatta per il pa...
Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Due dei cinque giocatori ai margini della rosa sono infatti in procinto di lasciare la maglia viola. Per Antonin Barak e Josip Brekalo è fatta per il passaggio ai turchi del Kasimpasa (il mercato in Turchia chiude il 13 settembre). Ieri entrambi i giocatori - già esclusi dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference League - hanno svolto le visite mediche col club che milita nella Super Lig, la massima serie del campionato turco. Entrambi si trasferiscono fino al termine della stagione in prestito con diritto di riscatto, si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Questo il prezzo fissato per l'eventuale riscatto del Kasimpasa: 3 milioni di euro per Brekalo, 6 milioni di euro per Barak. A scriverlo è TMW.
BUONE NOTIZIE PER LA FIORENTINA: GUDMUNDSSON IN CAMPO NELLA PARTITA CONTRO LA PRIMAVERA
https://www.labaroviola.com/buone-notizie-per-la-fiorentina-gudmundsson-in-campo-nella-partita-contro-la-primavera/267230/