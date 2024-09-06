Buone notizie per la Fiorentina: Gudmundsson in campo nella partita contro la Primavera

Il neo numero 10 della Fiorentina ha partecipato all'allenamento congiunto della prima squadra con la Primavera gigliata

Buone notizie in casa viola sul fronte Albert Gudmundsson. Nella seduta di questa mattina, la Fiorentina ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera, disputando una partita contro la squadra di Galloppa, alla quale ha partecipato anche il nuovo numero 10 dei Viola.

Sorride, dunque, mister Palladino, che potrebbe avere Gudmundsson disponibile per la trasferta di Bergamo, al rientro dalla sosta. L'islandese è arrivato a Firenze quasi un mese fa con un infortunio al polpaccio, che ha costretto il giocatore ai box nel primo tour de force dell'era Palladino. Adesso, il problema muscolare sembra finalmente superato: Gudmundsson sta accendendo i motori, e i tifosi viola non vedevano l'ora.

BREKALO E BARAK AI SALUTI

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