TMW: "Brekalo e Barak hanno svolto le visite mediche con il Kasimpasa, lasciano la Fiorentina in prestito"

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Sono sei infatti i giocatori che attualmente sono fuori dai piani di mister Palladino. E due di questi - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com...

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Sono sei infatti i giocatori che attualmente sono fuori dai piani di mister Palladino. E due di questi - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - sono in procinto di lasciare la maglia viola. eri le visite di Barak e Brekalo col Kasimpasa.

Per Antonin Barak e Josip Brekalo, come già vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, è fatta per il passaggio ai turchi del Kasimpasa (il mercato in Turchia chiude il 13 settembre, ndr). Ieri entrambi i giocatori - già esclusi dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference League - hanno svolto le visite mediche col club che milita nella Super Lig, la massima serie del campionato turco. Entrambi si trasferiscono fino al termine della stagione in prestito con diritto di riscatto, si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Gli altri esuberi

Al momento, invece, non arrivano novità per quanto riguarda gli altri calciatori attualmente ai margini della rosa, ovvero il centrocampista Infantino, il portiere Christensen e l'esterno d'attacco Sabiri: per loro si profila una permanenza in maglia viola fino a gennaio. Lo scrive Tuttomercatoweb

PAROLE DI BOVE

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