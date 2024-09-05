Bove si gode la Nazionale: "Volevo questo gol da tempo. La fascia di capitano è un onore"

Le parole di Edoardo Bove ai microfoni della Rai al triplice fischio di Italia-San Marino finita con un netto 7-0 a favore degli uomini di mister Nunziata. Il centrocampista della Fiorentina è stato u...

Le parole di Edoardo Bove ai microfoni della Rai al triplice fischio di Italia-San Marino finita con un netto 7-0 a favore degli uomini di mister Nunziata. Il centrocampista della Fiorentina è stato uno dei migliori tra gli azzurri dell'Under 21 con un gol ed un assist ad impreziosire la sua prestazione. Ecco le sue dichiarazioni:

"E' una grande soddisfazione. Volevo ed ho cercato da tempo questo gol ed alla fine è arrivato. La fascia di capitano poi per me è un onore. Siamo entrati un pochino scarichi all'inizio, ma poi abbiamo tirato fuori la nostra qualità e siamo contenti del risultato".

Io leader? Ho avuto la fortuna di poter giocare due qualificazioni europee. E' un onore vestire questa maglia.

Sui prossimi impegni con la maglia azzurra? Sono due partite che segneranno la nostra qualificazione, da dentro o fuori. Dobbiamo vincere assolutamente. Andremo in Norvegia con tutta la qualità e la cattiveria che abbiamo."

BOVE FIRMA IL SUO PRIMO GOL IN NAZIONALE: ECCO IL VIDEO DELLA RETE DA FUORI AREA

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