Italia U21, un gran gol di Bove dal limite dell'area apre il match contro il San Marino [VIDEO]

Il nuovo acquisto della Fiorentina brilla in Azzurro contro il San Marino: gol che spiana la strada per la goleada

Edoardo Bove è uno dei volti nuovi della Fiorentina, arrivato a Firenze in questa finestra estiva di mercato. Dopo aver esordito domenica con la maglia viola contro il Monza, l'ex Roma è stato convocato in Nazionale U21, attualmente impegnata contro San Marino. Il centrocampista della Fiorentina ha avviato la partita nel migliore dei modi, segnando un bel gol dal limite dell'area, infilando la palla sotto la traversa al 35'. Una prestazione finora convincente, che alimenta le aspettative dei tifosi viola.

Moreno: “Scelto subito la Fiorentina anche per Passarella e Batistuta. Sempre giocato con la difesa a 3”

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