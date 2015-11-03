Notizie Italia U21 Fiorentina

Ndour non sbaglia e segna il 3-0: gran movimento da centravanti che batte il portiere svedese
31 marzo 2026 19:53
Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra
31 marzo 2026 18:25
Ndour porta avanti l'Italia U21: colpo di testa e 1-0 sulla Macedonia del Nord. Titolare anche Comuzzo
26 marzo 2026 18:43
Comuzzo delude con l’U21: manca l’intervento e la Polonia pareggia. Italia ribaltata in 3 minuti
14 novembre 2025 19:00
Prima convocazione in Under 21 per Martinelli: chiamato al posto dell'infortunato Mascardi
07 settembre 2025 16:01
Italia U21, Nunziata: "Comuzzo? Importante che continui a giocare. Sta facendo bene con la Fiorentina"
14 ottobre 2024 16:16
Italia U21, un gran gol di Bove dal limite dell'area apre il match contro il San Marino [VIDEO]
05 settembre 2024 18:38
Carnesecchi fa la papera, l'Italia U21 perde contro la Norvegia e viene eliminata ai gironi dell'Europeo
28 giugno 2023 22:44
Nutrizionista della Fiorentina: "Introito calorico importante per evitare infortuni. Ceniamo dopo le partite"
13 luglio 2020 18:21
Under21, Vittoria 1-0 sul terreno dell'Armenia. Sottil sigla l'assist per il gol di Scamacca..
14 ottobre 2019 22:34
Orgoglio U21, Ranieri e Sottil dal 1' in Armenia. Diretta tv dalle 18,30..
14 ottobre 2019 19:15
Euro U21, Finisce 0-0 in Irlanda. Espulso Kean. Sottil gioca solo 20'. Ranieri..
11 ottobre 2019 08:35
Euro U21, Romania- Francia pareggiano. Subito fuori l'Italia di mister Di Biagio..
25 giugno 2019 00:10
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