Euro U21, Romania- Francia pareggiano. Subito fuori l'Italia di mister Di Biagio..

Stasera a Cesena si spegne definitivamente il sogno qualificazione dell’Italia Under 21, fuori senza scendere in campo ma in virtù dello 0-0 tra Francia e Romania. Superato lo scoglio con il rischio D...

Stasera a Cesena si spegne definitivamente il sogno qualificazione dell’Italia Under 21, fuori senza scendere in campo ma in virtù dello 0-0 tra Francia e Romania. Superato lo scoglio con il rischio Danimarca nella serata di lunedì, a distanza di poche ore è invece letale sul azzurri il pari tra le due nazionali prime nel gruppo C: un risultato da evitare per gli Azzurrini ma d’attualità al 90’, punteggio che porta le due squadre a quota 7 punti in classifica e costa caro alla Nazionale di Gigi Di Biagio ferma a 6 tra le migliori seconde classificate. Cala quindi cala il buio la formazione guidata da Di Biagio nell’appuntamento più atteso, torneo che invece proietta Francia e Romania alle semifinali contro Spagna e Germania in programma giovedì oltre alla partecipazione al torneo olimpico di Tokyo 2020.

Pari a Cesena, Italia U21 fuori dall'Europeo

Incrocio fondamentale al Manuzzi per il destino dell’Italia all’Europeo casalingo, torneo che per applaudire ancora i ragazzi di Gigi Di Biagio necessita di un risultato favorevole: vietato il pareggio che significherebbe eliminazione, graditissima una vittoria della Romania (con qualsiasi risultato) oppure un successo francese ma almeno con tre gol di scarto. Match equilibrato e dai buoni ritmi in avvio quello tra le due formazioni leader del gruppo C: Coman ci prova di testa senza trovare la porta, mira difettosa anche per il figlio d’arte Hagi direttamente da calcio piazzato. Meglio la squadra di Radoi per intensità e chance (alto il sinistro di Olaru), Francia non pervenuta ma favorevole allo 0-0 all’intervallo che vale la qualificazione per entrambe. Inizio di ripresa che registra un netto calo della Romania, ne approfitta la Francia che guadagna metri e ci prova due volte con Ntcham. Al 68’ Puscas avrebbe la palla buona ma sbaglia il controllo dinanzi a Bernardoni, graziato invece dalla deviazione di Tousart su Rus che non va lontana dal suo palo. Poche occasioni e un epilogo che chiude al Manuzzi l’avventura dell’Italia Under 21.

Fonte: Skysport.it