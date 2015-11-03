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Notizie Euro U21 Fiorentina

Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco

12 ottobre 2021 14:01

Orgoglio U21, Ranieri e Sottil dal 1' in Armenia. Diretta tv dalle 18,30..

14 ottobre 2019 19:15

Euro U21, Finisce 0-0 in Irlanda. Espulso Kean. Sottil gioca solo 20'. Ranieri..

11 ottobre 2019 08:35

Euro U21, Romania- Francia pareggiano. Subito fuori l'Italia di mister Di Biagio..

25 giugno 2019 00:10

Euro U21, Zurkowski subito protagonista nella sua Polonia. Gol e assist nella vittoria sul Belgio

16 giugno 2019 22:31

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