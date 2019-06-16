Euro U21, Zurkowski subito protagonista nella sua Polonia. Gol e assist nella vittoria sul Belgio

Esordio coi fiocchi per il giovane talento viola Szymon Zurkowski nell'Euro 21. Il polacco, in campo con la maglia numero 7, ha aperto le marcatore per la sua nazionale, andata sotto contro i pari et...

Esordio coi fiocchi per il giovane talento viola Szymon Zurkowski nell'Euro 21. Il polacco, in campo con la maglia numero 7, ha aperto le marcatore per la sua nazionale, andata sotto contro i pari età del Belgio nella sfida inaugurale dell'Europeo U21, che ha visto la sua Polonia vincere 3-2 al termine di una partita sempre in bilico, indirizzata nella ripresa e terminata nel finale, quando ha mandato in gol Szymanski per la rete del momentaneo 3-1.

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