Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l’attacco

Quarto impegno per gli azzurrini di Nicolato che scendono in campo sul terreno dell’ U-Power stadio di Monza contro i pari età svedesi. Diretta tv su RAI 2 alle 17,30.

Fra i convocati anche il giovane viola Gabriele Ferrarini, ora in prestito al Perugia in serie B, sicura la sua presenza in panchina, sarà pronto a dare il suo contributo sulla fascia destra all’occorrenza.

A guidare l’attacco dei nostri ci sarà Lorenzo Lucca, punta di diamante del Pisa e oggetto della corte di diversi club di serie A, Fiorentina compresa.

Ecco l’undici col quale scenderà in campo l’Italia:

Turati, Bellanova, Okoli, Lovato,Udogje, Rovella,Tonali,Esposito, Vignato, Colombo, Lucca.

Marco Collini

LEGGI ANCHE: BONGIORNI, VLAHOVIC VIA A GENNAIO? LUCCA..