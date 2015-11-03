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Notizie Ferrarini Fiorentina

Ufficiale: Ferrarini alla Feralpisalò in prestito con diritto di riscatto. Contro riscatto per la Fiorentina

22 luglio 2023 19:23

Pedullà: "Ferrarini può ripartire dalla B. Piace alla Ternana, il Perugia spinge per riaverlo"

21 gennaio 2023 15:03

Pedullà: “Ferrarini in prestito al Monza. Potrebbe essere inserito il diritto di riscatto in favore dei brianzoli”

01 settembre 2022 17:40

TMW, la Sampdoria si muove per Ferrarini. Sul terzino della Fiorentina ci sono anche Brescia e Hellas

16 agosto 2022 17:40

TMW, Ferrarini potrebbe restare in Serie A: ci pensa l'Hellas Verona. Piace anche al Brescia in Serie B

29 luglio 2022 19:01

Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena

19 luglio 2022 13:01

Repubblica, Verona e Cremonese vogliono Ferrarini, ma la Fiorentina vuole valutarlo in ritiro

28 giugno 2022 12:57

Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza

06 maggio 2022 22:46

Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco

12 ottobre 2021 14:01

Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli

14 agosto 2021 14:59

Gazzetta dello Sport, nuova esperienza in Serie B per Ferrarini: è ad un passo dal Crotone

29 luglio 2021 08:51

Pedullà, il terzino della Fiorentina Ferrarini è vicino al Crotone

28 luglio 2021 18:49

Gazzetta, Ferrarini allo Spezia per liberare lo staff di Italiano: è lui la contropartita tecnica scelta

29 giugno 2021 10:11

Il Venezia vuole ancora Ferrarini in prestito. Anche il Monza lo ha chiesto alla Fiorentina. Le ultime

16 giugno 2021 12:45

Babbo Ferrarini: "Siamo tifosi viola. Gabriele è pronto per la A. Restare al Venezia? Deciderà Gattuso"

14 giugno 2021 13:10

Ds Venezia:"Rivogliamo Maleh, parleremo anche per Ferrarini"

09 giugno 2021 10:17

Il Venezia ha trovato l'accordo con la Fiorentina per il difensore Ferrarini. La formula

25 agosto 2020 21:03

CorSport, Ferrarini pronto al salto in Serie B? In estate deciderà il suo futuro: su di lui c'è il Pescara

19 maggio 2020 12:05

La Fiorentina sulla stellina del Pescara Borrelli. Agli abruzzesi potrebbe andare Ferrarini

03 maggio 2020 15:47

Pancaro: "Ferrarini presto titolare in viola. Commisso vi porterà in Europa. Boa e Lirola.."

12 ottobre 2019 15:36

Ferrarini: "Siamo in un buon momento, stasera vogliamo un risultato positivo. Montella un maestro.."

11 ottobre 2019 15:11

Ferrarini, primo gol nella Pistoiese. Il baby viola ora è titolare inamovibile. La cronaca

22 settembre 2019 15:30

Ufficiale: Ferrarini va in prestito alla Pistoiese e Pinto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana

29 agosto 2019 18:53

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