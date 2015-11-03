Notizie Ferrarini Fiorentina

Ufficiale: Ferrarini alla Feralpisalò in prestito con diritto di riscatto. Contro riscatto per la Fiorentina
22 luglio 2023 19:23
Pedullà: "Ferrarini può ripartire dalla B. Piace alla Ternana, il Perugia spinge per riaverlo"
21 gennaio 2023 15:03
Pedullà: “Ferrarini in prestito al Monza. Potrebbe essere inserito il diritto di riscatto in favore dei brianzoli”
01 settembre 2022 17:40
TMW, la Sampdoria si muove per Ferrarini. Sul terzino della Fiorentina ci sono anche Brescia e Hellas
16 agosto 2022 17:40
TMW, Ferrarini potrebbe restare in Serie A: ci pensa l'Hellas Verona. Piace anche al Brescia in Serie B
29 luglio 2022 19:01
Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena
19 luglio 2022 13:01
Repubblica, Verona e Cremonese vogliono Ferrarini, ma la Fiorentina vuole valutarlo in ritiro
28 giugno 2022 12:57
Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza
06 maggio 2022 22:46
Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco
12 ottobre 2021 14:01
Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli
14 agosto 2021 14:59
Gazzetta dello Sport, nuova esperienza in Serie B per Ferrarini: è ad un passo dal Crotone
29 luglio 2021 08:51
Pedullà, il terzino della Fiorentina Ferrarini è vicino al Crotone
28 luglio 2021 18:49
Gazzetta, Ferrarini allo Spezia per liberare lo staff di Italiano: è lui la contropartita tecnica scelta
29 giugno 2021 10:11
Il Venezia vuole ancora Ferrarini in prestito. Anche il Monza lo ha chiesto alla Fiorentina. Le ultime
16 giugno 2021 12:45
Babbo Ferrarini: "Siamo tifosi viola. Gabriele è pronto per la A. Restare al Venezia? Deciderà Gattuso"
14 giugno 2021 13:10
Ds Venezia:"Rivogliamo Maleh, parleremo anche per Ferrarini"
09 giugno 2021 10:17
Il Venezia ha trovato l'accordo con la Fiorentina per il difensore Ferrarini. La formula
25 agosto 2020 21:03
CorSport, Ferrarini pronto al salto in Serie B? In estate deciderà il suo futuro: su di lui c'è il Pescara
19 maggio 2020 12:05
La Fiorentina sulla stellina del Pescara Borrelli. Agli abruzzesi potrebbe andare Ferrarini
03 maggio 2020 15:47
Pancaro: "Ferrarini presto titolare in viola. Commisso vi porterà in Europa. Boa e Lirola.."
12 ottobre 2019 15:36
Ferrarini: "Siamo in un buon momento, stasera vogliamo un risultato positivo. Montella un maestro.."
11 ottobre 2019 15:11
Ferrarini, primo gol nella Pistoiese. Il baby viola ora è titolare inamovibile. La cronaca
22 settembre 2019 15:30
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