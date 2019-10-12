Pancaro: "Ferrarini presto titolare in viola. Commisso vi porterà in Europa. Boa e Lirola.."

L'allenatore della Pistoiese Giuseppe Pancaro, è intervenuto nel corso del programma A pranzo col Pentasport, l'ex difensore viola, detto la sua dopo la sconfitta per 4-1 rimediata ieri in amichevole...

L'allenatore della Pistoiese Giuseppe Pancaro, è intervenuto nel corso del programma A pranzo col Pentasport, l'ex difensore viola, detto la sua dopo la sconfitta per 4-1 rimediata ieri in amichevole contro la Fiorentina: "Gli uomini di Montella hanno confermato di aver recuperato un buon livello di forma, frutto lo sono i risultati che stanno avendo in questo periodo. Boateng? E' un giocatore di che ha grandi qualità, infatti sul 2-1 ha fatto una giocata da campione vero. Lirola? Lo trovo un calciatore adattissimo al gioco di Montella, e ha ancora dei margini di miglioramento importanti. Al momento, però, c'è un calciatore su tutti che sta letteralmente trascinando i viola, ossia Ribery. Non me l'aspettavo, è un grande campione. Ferrarini? Quando scadrà il prestito qui alla Pistoiese potrà diventare un titolare della Fiorentina. Futuro gigliato? E' tornato l'entusiasmo, Commisso vuol fare le cose in grande: Firenze può ambire all'Europa".