Secondo pescarasport24.it, potrebbe nascare un’asse da mercato fra Fiorentina e Pescara. Il club abruzzese è interessato a Gabriele Ferrarini, adesso in prestito dalla società viola alla Pistoiese. Il giocatore avrebbe già espresso il suo gradimento per la possibile, prossima destinazione. La Fiorentina, invece, avrebbe messo gli occhi Gennaro Borrelli, classe 2000. La concorrenza non manca perché sull’attaccante del Pescara hanno messo gli occhi anche Juventus e Roma.