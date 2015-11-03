Labaro Viola

Notizie Pescara Fiorentina

Edoardo Pierozzi ha firmato un triennale con il Benevento, ha fatto le giovanili alla Fiorentina

03 luglio 2025 15:56

Baldini contro le partite a Pasqua: "Non c'è rispetto per la religione, siamo una società alla deriva"

20 aprile 2025 19:18

Zazzaroni si rivela: "Tifo Allegri e sono allegriano, se andasse ad allenare il Pescara tiferei Pescara"

19 novembre 2023 18:42

TMW, Spalluto lascia la Fiorentina: va al Pescara a titolo definitivo con percentuale su futura rivendita

21 luglio 2023 15:18

TMW, Lucchesi può andare al Valenciennes in Francia. In Italia continua il pressing del Pescara

06 luglio 2023 18:35

Da Pescara, Frenata nella trattativa tra Fiorentina e Pescara per Lucchesi. Il classe 2003 ha offerta dalla Francia

25 giugno 2023 19:14

Zeman come al solito dice la verità: "Juventus? Sono cose che si ripetono e non è normale"

22 aprile 2023 22:23

Blitz della Guardia di Finanza e della Polizia nel ritiro dell'Italia Under 21, arrestato dirigente Figc

14 giugno 2022 23:57

Da Pescara, la Fiorentina è vicina a chiudere per il baby fenomeno Delle Monache. Battute Juve e Milan?

16 maggio 2022 13:07

"Ho paura che quella contro il Genoa diventi come quando perdemmo contro il Pescara in casa"

17 gennaio 2022 16:34

Guerini: "Ho segnalato più volte Torreira alla Fiorentina. Sono contento che stavolta arrivi"

24 agosto 2021 14:34

Gelsi: "Torreira ideale per Italiano. Darà quello sprint che manca al centrocampo della Fiorentina"

24 agosto 2021 14:27

Di Marzio: "Illanes sarà un giocatore del Pescara: accordo raggiunto con la Fiorentina"

13 luglio 2021 14:22

Dall'Abruzzo, il Pescara vuole Illanes, la Fiorentina chiede Seck: fumata bianca vicina

06 luglio 2021 11:46

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Salernitana in A se batte il Pescara di Grassadonia. Tifosi granata picchiano la figlia 18enne

09 maggio 2021 12:32

Pillon: "Al posto di Sottil sarei rimasto in Serie B un altro anno, così da completare la maturazione"

13 luglio 2020 22:28

Ufficiale, Sottil Sr è il nuovo allenatore del Pescara. Nuova avventura in Serie B per il papà di Riccardo

07 luglio 2020 17:46

Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf

19 maggio 2020 16:27

CorSport, Ferrarini pronto al salto in Serie B? In estate deciderà il suo futuro: su di lui c'è il Pescara

19 maggio 2020 12:05

La Fiorentina sulla stellina del Pescara Borrelli. Agli abruzzesi potrebbe andare Ferrarini

03 maggio 2020 15:47

Morosini, otto anni fa la tragedia durante Pescara-Livorno. Il ricordo commosso delle due società

14 aprile 2020 13:41

Sottil diventerà un perno del futuro viola? Con il 4-3-3 la Fiorentina può trovarsi il campioncino in casa

13 aprile 2020 18:04

Fiorentina-Pescara Primavera anticipata a mercoledì 23 ottobre alle 15

15 ottobre 2019 14:21

Montella conferma Sottil ma il Pescara continua a sperare. Presto un nuovo incontro tra Pradè e il calciatore

30 luglio 2019 11:08

Il Pescara vuole in prestito Sottil per un altro anno

16 giugno 2019 00:58

Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera

28 maggio 2019 11:36

Malusci: "Sottil ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore…

31 gennaio 2019 22:52

I giovani vanno fuori per farsi le ossa: Sottil è atteso a Pescara in prestito

25 gennaio 2019 18:12

Sky, accordo Fiorentina-Pescara per Sottil. Il baby viola in serie B per crescere. La formula

23 gennaio 2019 21:36

Auguri per i suoi 55 anni a Carlos Dunga. Fu protagonista della cavalcata viola in Coppa Uefa del 1990'

31 ottobre 2018 18:34

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

Per Hagi non solo il Pescara: adesso si fanno avanti anche Empoli ed Ascoli

23 dicembre 2017 16:48

Hagi-Pescara, si complica tutto. Deluso dalla Fiorentina, un "no" a Zeman per tornare in Romania

06 dicembre 2017 18:00

Coppa Italia: la Samp affossa il Pescara (4-1) e si regala la Fiorentina. Tutti i risultati...

28 novembre 2017 23:26

Coppa Italia: stasera Samp-Pescara, chi vince affronterà la Fiorentina il prossimo 13 dicembre

28 novembre 2017 13:01

Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

17 novembre 2017 11:08

Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio

15 novembre 2017 11:41

Le date della Coppa Italia viola, il 13 dicembre a Firenze contro Samp o Pescara. A Santo Stefano...

09 novembre 2017 18:23

Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman

09 novembre 2017 13:42

Ufficiale, la Fiorentina cede Jaime Baez in prestito secco al Pescara di Zeman

21 agosto 2017 13:48

Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic

18 agosto 2017 11:36

ECCO CHI É CRISTIANO BIRAGHI. CORSA E POLMONI PER IL NUOVO TERZINO SINISTRO DELLA FIORENTINA

16 agosto 2017 12:11

Biraghi è arrivato a Firenze. Oggi pomeriggio le visite mediche e poi subito a disposizione di Pioli

16 agosto 2017 09:51

Biraghi è viola, prestito onoreso con riscatto obbligatorio a 2 milioni. Retroscena e dettagli della trattativa

16 agosto 2017 09:37

Zeman vuole il giovane viola Bagadur, il difensore è sempre più vicino al Pescara

24 giugno 2017 02:16

Corvino vuole Caprari e tratta con l'Inter. Trattativa scollegata dall'interesse nerazzurro per Bernardeschi

12 giugno 2017 11:19

Il Pescara di Zeman mette gli occhi sul talento della Fiorentina Castrovilli. Ipotesi prestito

07 giugno 2017 23:23

La Fiorentina punta ancora su Zampano del Pescara ma studia anche una soluzione per la fascia sinistra

02 giugno 2017 09:46

Poca Fiorentina e il Pescara ne approfitta: per ora decide il gol di Caprari. Espulso Chiesa

28 maggio 2017 21:29

Leone (ds Pescara): "Alla fine per Zampano non se n'è fatto nulla. Berna? Vorrei vederlo 10 anni in viola come Antognoni"

25 maggio 2017 23:10

Fiorentina-Pescara affidata a Martinelli, per lui sarà la prima direzione in Serie A

25 maggio 2017 20:32

Contro il Pescara la partita degli addii e forse finalmente la partita di Hagi e Dragowski

25 maggio 2017 08:28

A Pescara Oddo paga per tutti. La società: "Così zero alibi per i giocatori"

14 febbraio 2017 20:28

Follia a Pescara: incendiate le auto del presidente Sebastiani che sbotta: "A fine stagione lascio"

07 febbraio 2017 12:27

Graziani: "Se Kalinic ha detto no, è no. La vittoria di Pescara all'ultimo minuto ha restituito entusiamo"

03 febbraio 2017 13:25

Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia

02 febbraio 2017 09:37

Nazione: entra Chiesa e a Pescara la gara svolta in extremis

02 febbraio 2017 09:31

Doppio Tello e dopo un tempo regalato la Fiorentina la ribalta (1-2) contro il Pescara

01 febbraio 2017 22:36

La Fiorentina rimaneggiata fatica a Pescara, dopo i primi 45' decide Caprari (1-0)

01 febbraio 2017 21:27

Cattive notizie per Sousa: Astori e Berna saltano il recupero a Pescara

29 gennaio 2017 17:27

Diodati (Ass. Sport Pescara): "Gli spalti e le vie d'accesso erano ghiacciati. No a partita a porte chiuse"

07 gennaio 2017 19:43

I REALI MOTIVI DEL RINVIO DI PESCARA-FIORENTINA. LA DATA DEL RECUPERO...

07 gennaio 2017 14:28

UFFICIALE, PESCARA - FIORENTINA RINVIATA PER NEVE

07 gennaio 2017 12:17

Pescara: il campo regge ma gli spalti sono ghiacciati. Chiesto rinvio a data da destinarsi

07 gennaio 2017 12:04

Rischio rinvio per Pescara - Fiorentina. La squadra viola potrebbe non partire

07 gennaio 2017 10:57

Oddo: "Ogni giovane allenatore sogna di allenare la Fiorentina. È una big del nostro calcio"

07 gennaio 2017 10:45

Corvino tra dubbi e ironia: "Vogliono farci la festa, con il Pescara massima concentrazione"

04 gennaio 2017 12:17

Aquilani non convocato rescinde con il Pescara. Perché non tenerlo in considerazione...

21 dicembre 2016 18:35

L'Empoli sente odore di Fiorentina e si sveglia. 0-4 al Pescara. Maccarone e Saponara show, bene Pasqual

06 novembre 2016 14:37

Corvino insiste per Zampano, già a Firenze a gennaio per tre milioni di euro?

05 novembre 2016 20:33

Si scrive Zampano, si legge Dani Alves: Corvino ha in pugno il terzino destro

02 novembre 2016 19:29

Incredibile Sassuolo, la Lega assegna la sconfitta a tavolino contro il Pescara

30 agosto 2016 11:01

Archivio

Esplora l'archivio di Pescara

Sett. 27 Sett. 16
Sett. 46 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 16
Sett. 24 Sett. 20 Sett. 3
Sett. 34 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 19 Sett. 18
Sett. 29 Sett. 28 Sett. 21 Sett. 18 Sett. 16
Sett. 42 Sett. 31 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 44 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 44 Sett. 35