Zazzaroni si rivela: “Tifo Allegri e sono allegriano, se andasse ad allenare il Pescara tiferei Pescara”

Intervenuto a Radio Deejay durante ‘Deejay Football Club’, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha risposto così ai commenti di alcuni tifosi, che lo etichettano come juventino: “Mi danno dello juventino perché sono allegriano, io sono solo allegriano e basta. Se Allegri torna e va ad allenare il Pescara, divento tifoso del Pescara“.

Sulla prestazione di Federico Chiesa in Italia-Macedonia del Nord, così come sul suo ruolo nella Juve, Zazzaroni ha invece espresso questo giudizio: “Ieri non era marcato, la Macedonia ha messo a destra uno che sta a sinistra, il discorso di Allegri di metterlo seconda punta al centro è secondo me centrato. L’ho visto nascere a destra a Firenze, poi l’hanno messo a sinistra. Nel 3-5-2 vicino alla prima punta ci può stare”. Lo riporta TMW

