Vecino: “Il miglior rendimento della mia carriera l’ho avuto nella Fiorentina nel centrocampo a due”

“Tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione e con poco più coraggio potevamo anche vincere. Bastava solamente un po’ di coraggio per portare a casa la partita ma comprendo che sono gare chiuse e con tanta tensione e quindi nei minuti finali preferisci non regalare nulla”.

Lo dice a LazioPress.it. il centrocampista della Lazio Matias Vecino, parlando del derby pareggiato senza gol contro la Roma prima della pausa per le nazionali.

L’uruguaiano ha anche preso le difesa di Ciro Immobile: “Le critiche fanno parte della nostra carriera, con una partita buona si diventa fenomeni e con una sottotono viene messo tutto in discussione. Per Ciro parlano i numeri, la carriera di un giocatore non e’ mai lineare con continui alti e bassi indipendentemente dall’eta’”, ha spiegato l’ex viola, che sugli obiettivi della stagione avverte: “Champions obiettivo stagionale? Per me si, 100%. Dopo che siamo arrivati secondi dobbiamo riprovarci per forza. Ci siamo rinforzati per questo obiettivo e non siamo tanto lontani, dobbiamo ricominciare a tornare in corsa perchè più passa il tempo e piu’ diventa duro. Ora e’ il momento giusto quindi per risalire la classifica. È fondamentale per noi ricominciare a vincere con continuità e tornare agganciati al quarto posto in vista della seconda parte dell’anno”.

Vecino è ancora alle prese con l’infortunio ma è ottimista sul recupero: “Sto meglio, ho cominciato le cure per l’infortunio. Vediamo come starò la settimana prossima, provo a recuperare per la partita di Salerno sennò torno con il Cagliari visto che in Champions League sono squalificato”.

Sul suo ruolo dice: “So che molti mi definiscono una mezzala, ma non sono d’accordo. Mi sento molto meglio quando mi trovo in un centrocampo a due. Non a caso, il mio miglior rendimento l’ho avuto in queste situazioni, soprattutto alla Fiorentina o all’Inter con Spalletti”.

