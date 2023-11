La Fiorentina al quinto posto per giocatori lanciati in serie A, ci sono Chiesa, Vlahovic, Sottil, Gollini

La Gazzetta dello Sport ha stilato una classifica dei 20 club di Serie A che hanno sfornato più giovani che militano in questa stagione nella massima serie del campionato italiano. L’Inter comanda la classifica con 22 calciatori, seguita dalla Juventus con 21 e successivamente dalla Roma con 20, la Fiorentina è quinta con 13 giocatori.

Questo quanto scrive la Gazzetta: In casa viola si vedono ancora i frutti del lavoro svolto da Pantaleo Corvino, ex ds del club e da sempre abile a scovare giovani talenti. Da Venuti a Mancini, Ranieri e Vlahovic: i toscani sorridono per i risultati raccolti dalle loro ex stelline.

Amatucci, Caso, Cerofolini, Chiesa, Comuzzo, D’Ambrosio, Gollini, Kayode, Mancini, Ranieri, Sottil, Venuti, Vlahovic.

Ecco la classifica completa della serie A:

Inter (22)

Juventus (21)

Roma (20)

Atalanta (17)

Milan (13)

Fiorentina (13)

Empoli (10)

Torino (9)

Genoa (9)

Udinese (9)

Sassuolo (8)

Verona (6)

Lazio (6)

Lecce (6)

Napoli (5)

Cagliari (4)

Bologna (2)

Salernitana (2)

Monza (1)

Frosinone (0)