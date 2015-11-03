Notizie Vivaio Fiorentina

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La Fiorentina al quinto posto per giocatori lanciati in serie A, ci sono Chiesa, Vlahovic, Sottil, Gollini

19 novembre 2023 14:20

Produttività dei vivai, per CIES la Fiorentina è quinta in Italia. Viola dietro a Roma, Atalanta, Milan e Inter...

23 ottobre 2017 17:41

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