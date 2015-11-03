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Notizie Vecino Fiorentina

Vecino su Sarri: "Mi ha insegnato tanto ad Empoli. Dopo lui sono tornato a Firenze per fare il titolare"

15 novembre 2024 14:01

Caos Lazio, Vecino litiga con Sarri, escluso per motivi disciplinari: "Motivo non è l'allenamento, sono stato sincero"

05 dicembre 2023 16:13

Vecino: "Il miglior rendimento della mia carriera l'ho avuto nella Fiorentina nel centrocampo a due"

19 novembre 2023 17:08

Sarri si coccola l'ex Fiorentina: "Vecino è un assegno circolare. Non è Milinkovic ma ha qualità ed è affidabile"

08 ottobre 2023 19:08

Siparietto Vecino-Borja Valero: "Con lui dovevo solo correre" poi: "Giochi bene grazie ai miei insegnamenti"

16 ottobre 2022 18:06

Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna

10 ottobre 2022 23:16

Vecino: "Fiorentina forte in casa. Servirà una grande prestazione, abbiamo bisogno dei 3 punti"

10 ottobre 2022 20:32

Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

07 marzo 2022 16:12

Retroscena Vecino, la Fiorentina lo aveva chiesto ma Inter e calciatore hanno detto no alla cessione

31 gennaio 2022 20:20

La Nazione avverte: "Vecino potrebbe essere il colpo a sorpresa della Fiorentina nelle ultime ore"

31 gennaio 2022 10:51

Sky Sport svela: "Sousa voleva portare l'ex Fiorentina Vecino al Flamengo. No del giocatore"

04 gennaio 2022 00:34

Inter vuole vendere Vecino ma lui al Genoa non vuole andare. Si cercano di convincere club esteri

23 dicembre 2021 22:46

Gazzetta, l'Inter scarica Vecino: l'ex centrocampista della Fiorentina può andare al Genoa

20 dicembre 2021 11:59

Vecino non gioca mai, è furioso: "Devo parlare con l'Inter". E se tornasse alla Fiorentina?

15 novembre 2021 18:59

Vecino: "Sempre una grande emozione tornare a Firenze, visti i posti del mio cuore"

21 settembre 2021 20:26

Vecino: "Bello tornare a Firenze perchè è casa mia. Voglio tanto bene alla Fiorentina"

18 settembre 2021 23:30

LA FIORENTINA PENSA AL RITORNO DI LJAJIC E VECINO. PRIMA CESSIONI POI ACQUISTI

06 gennaio 2021 22:35

Vecino: "Nel trasferimento dalla Fiorentina all'Inter ricordo di aver vissuto un sogno"

07 aprile 2020 07:31

Gazzetta, non ci sono margini per il ritorno di Vecino. Iachini ha chiesto Duncan, ecco l'offerta viola

24 gennaio 2020 13:58

Vecino, niente Fiorentina, trattativa calda tra Inter e Tottenham per il centrocampista. Il prezzo 20 milioni

16 gennaio 2020 19:01

Da casa Inter, la Fiorentina ha chiesto Vecino, costa 20 milioni come Duncan. Le ultime

16 gennaio 2020 16:05

Gazzetta, Conte ha scaricato Vecino, comportamenti non graditi. Che possa tornare a Firenze in futuro?

15 gennaio 2020 07:03

Casa Inter: panchina per Biraghi, ma due ex viola in campo. E davanti la coppia d’attacco titolare

13 dicembre 2019 17:30

A Milano per vincere, ma senza spazio. Borja e Vecino pronti a lasciare l'Inter. Idea per i viola?

01 novembre 2019 14:45

Corsi bacchetta la Fiorentina: "Abbiamo valorizzato noi Vecino, loro non sapevano nemmeno di averlo"

19 marzo 2019 04:20

Matias Vecino: "Non dobbiamo gestire, attenti a Chiesa e' furbo…"

24 febbraio 2019 21:57

Vecino non sta più bene a Milano e ha chiesto la cessione all'Inter, vuole andar via. Le ultime

29 gennaio 2019 11:12

Sousa: "Chiesa punta e salta sempre l'uomo. Berna ha fatto il salto di qualità. A Vecino dissi..."

06 dicembre 2018 11:25

Borja Valero: "Vecino appena arrivato alla Fiorentina era timido, quando voleva fare qualcosa..."

05 novembre 2018 13:04

Spalletti e Pioli, tifosi della squadra avversaria contro. Da Vecino a Chiesa, quanti incroci stasera...

25 settembre 2018 08:51

La decide sempre Matias Vecino, una pazza Inter batte il Tottenham nel recupero

18 settembre 2018 20:39

Cottarelli: “Inter, se prendi il centrocampo della Fiorentina non lotti per lo scudetto”

05 giugno 2018 09:24

Sky Sport, con Sarri sulla panchina del Chelsea sarà assalto a Vecino

04 giugno 2018 23:35

Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti

01 giugno 2018 14:33

Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi

09 maggio 2018 11:24

Vergogna Juve: espulsione eccesivamente severa dell'ex viola Vecino al 15' minuto

28 aprile 2018 21:02

Vecino: "La voce di Astori si sentiva più di quella del mister. E' stato un grande compagno..."

03 aprile 2018 12:08

Frey, Vecino e Borja Valero a Firenze per l'ultimo saluto ad Astori. Coverciano strapiena

07 marzo 2018 22:28

Handanovic: "Quando Vecino e Borja Valero ci hanno detto di Astori non ci potevamo credere"

07 marzo 2018 10:32

Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori

07 marzo 2018 09:42

"L'Inter non può iscriversi alla serie A". Gli acquisti di Vecino e Borja nel dubbio finanziario

01 marzo 2018 21:18

A Firenze torna anche Vecino. Corvino, la clausola e quel retroscena furioso del ritiro di Moena

05 gennaio 2018 17:15

Inter incerottata a Firenze: dentro Ranocchia e Santon da subito, Borja trequartista e Vecino in mezzo

05 gennaio 2018 11:22

L'Inter non perde nemmeno contro la Juventus, Vecino e Borja Valero primi in attesa della Fiorentina

09 dicembre 2017 23:21

Vecino: "A Firenze giocavo nella mia posizione ideale. Inter? Puntiamo alla Champions"

05 dicembre 2017 13:24

Berti: "Vecino per essere come me deve segnare di più. Scudetto Inter? Se vince a Firenze..."

01 dicembre 2017 19:18

Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."

11 novembre 2017 15:21

Ausilio: "Borja Valero come Pirlo, pagato pochissimo. Vecino è un top player, preso grazie alla clausola"

03 novembre 2017 10:47

Spalletti: "Vecino è perfetto, altra grande partita ieri. Contento abbia fatto gol uno come Borja Valero"

31 ottobre 2017 16:03

Retroscena Vecino, prima dell'Inter la Juventus ha trattato con la Fiorentina per prenderlo. Poi ha scelto Matuidi

28 ottobre 2017 14:41

Pradè: "Sono molto felice per quello che Borja Valero e Vecino stanno facendo con la maglia dell'Inter"

25 ottobre 2017 12:43

Spalletti: "Borja Valero sarebbe titolare anche nel Barcellona. A Roma vicini a comprare sia lui che Vecino"

15 settembre 2017 17:12

Spalletti: "Vecino e Borja Valero non mollano di un centimetro. Sono quello che mancava all'Inter"

08 settembre 2017 11:11

Gene Gnocchi scherza sul calo abbonati della Fiorentina: "Colpa di Vecino e Borja Valero"

07 settembre 2017 14:56

L'Inter vince in rimonta 1-3 contro la Roma. Icardi trascina, Vecino fa il terzo gol neroazzurro

26 agosto 2017 22:45

Una buona parte dei soldi incassati dalla Fiorentina per la cessione di Vecino finirà al suo procuratore Alessandro Lucci

23 agosto 2017 11:51

Vecino e Borja, i due ex con il viola addosso. E sui parastinchi di Borja Valero il segno dell'amore verso la Fiorentina

21 agosto 2017 10:45

Vecino: "Con la viola è stata speciale. Più facile per noi con attaccanti così forti davanti"

20 agosto 2017 22:48

Ambrosini: "Vecino stupirà tutti, lui e Borja Valero rivoluzioneranno il centrocampo dell'Inter"

20 agosto 2017 14:37

Antognoni: "Borja Valero e Vecino sono voluti andar via da Firenze. Possiamo essere la sorpresa del campionato"

18 agosto 2017 09:43

Vecino: "Non vedevo l'ora di venire all'Inter. Borja mi ha insegnato tanto, Firenze importante per me"

10 agosto 2017 15:57

Vecino e l'amico ritrovato: quel lungo abbraccio a Borja Valero ad Appiano Gentile...

03 agosto 2017 14:33

Vecino: "Grazie Fiorentina, è stata una grande esperienza. I tifosi viola mi hanno sempre sostenuto e rispettato"

02 agosto 2017 16:34

Ufficiale: Matias Vecino ceduto a titolo definitivo all'Inter

02 agosto 2017 11:15

Lucci: "Fino alla fine Corvino ha provato a convincere Vecino a restare alla Fiorentina. Dispiace per i viola"

01 agosto 2017 21:31

Grande folla sotto la sede dell'Inter per la firma sul contratto di Vecino con il club nerazzurro

01 agosto 2017 19:55

Vecino: "Con Firenze mi sono lasciato bene, ho sempre dato il massimo e comportato nella maniera giusta"

01 agosto 2017 19:01

Vecino ha concluso le visite mediche, nel pomeriggio la firma e l'ufficialità

01 agosto 2017 12:39

Orsi: "24 milioni per Vecino sono una follia, dovevano prendere per forza qualcuno"

01 agosto 2017 12:29

Vecino è arrivato a Milano per le visite: "Sono contento di essere all'Inter" indosserà la maglia numero 6

01 agosto 2017 09:51

Vecino è dell'Inter, alla Fiorentina 12 milioni quest'anno, dodici il prossimo. Al calciatore un quadriennale da 3 milioni

31 luglio 2017 16:59

ACF, Vecino autorizzato a svolgere le visite mediche con l'Inter: "Ci hanno comunicato che vogliono pagare la clausola"

31 luglio 2017 15:37

La Nazione: niente numero 10 per Saponara, ha scelto l'8 lasciato libero da Vecino

31 luglio 2017 12:48

Vecino domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con l'Inter

30 luglio 2017 22:34

La Nazione, in contemporanea con l'annuncio di Vecino all'Inter la Fiorentina annuncerà Eysseric

29 luglio 2017 11:35

Vecino non parte per Lisbona e verrà ceduto all'Inter. Per l'ufficialità peró ci vuole tempo..

29 luglio 2017 09:32

Tutti i dettagli del passaggio di Matias Vecino all'Inter. Contratto da 3 milioni di euro per quattro anni

28 luglio 2017 16:45

Sport Mediaset: l'agente di Vecino è nella sede dell'Inter, la clausola...

28 luglio 2017 13:27

Repubblica, Corvino non vedeva l'ora di vendere Vecino, non ha voluto ritoccare la clausola e il contratto

28 luglio 2017 11:00

Corriere Fiorentino, Vecino è virtualmente dell'Inter, Kalinic può partire per Lisbona..

28 luglio 2017 10:32

Gazzetta: l'Inter è pronta a pagare la clausola per Vecino, ma in due rate...

27 luglio 2017 12:45

Finito l'incontro tra l'agente di Vecino e l'Inter, filtra ottimismo per il suo passaggio in nerazzurro

25 luglio 2017 12:21

Vecino, incontro iniziato tra Lucci e Inter. Dopo Borja Valero, Spalletti avrà un altro centrocampista viola..

25 luglio 2017 11:09

La Gazzetta dello Sport, Vecino oggi fa la visite mediche con l'Inter ma non raggiunge la squadra in Asia

24 luglio 2017 11:32

TUTTO FATTO, VECINO È DELL'INTER PER 24 MILIONI. INGAGGIO SUPER PER IL CENTROCAMPISTA

23 luglio 2017 12:08

Corvino ai tifosi viola: "State tranquilli, arriveranno anche gli acquisti". Nei prossimi giorni le cessioni saranno ufficiali

23 luglio 2017 11:42

La Fiorentina fa la festa di chiusura a Moena. Vecino non c'è, sarà un giocatore dell'Inter

23 luglio 2017 10:46

L'Inter ha comunicato alla Fiorentina di voler pagare la clausola di Vecino. Questo il motivo dell'esclusione dall'amichevole

23 luglio 2017 09:14

Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari

22 luglio 2017 17:25

Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?

22 luglio 2017 16:10

Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui...

22 luglio 2017 15:59

Gazzetta, ore decisive per Vecino all'Inter. Intanto si è decisa la modalità di pagamento..

21 luglio 2017 10:32

Striscione a Moena: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati"

20 luglio 2017 19:27

Bucchioni: "Perche in questo anno non è stato cambiato il contratto di Vecino. Andava tolta la clausola e adeguato il contratto"

20 luglio 2017 15:37

Gazzetta, l'Inter vuole pagare Vecino in tre rate. Pioli tra sconforto e rassegnazione..

20 luglio 2017 10:25

L'Inter vuole uno sconto sulla clausola di Vecino. Mentre Badelj cambia il suo procuratore

20 luglio 2017 09:38

BERNARDESCHI È DELLA JUVENTUS PER 45 MILIONI. VENDUTO ANCHE VECINO, CONTRATTO SUPER

19 luglio 2017 15:58

Pedullà: "Vecino e Bernardeschi saranno venduti dalla Fiorentina entro domani a Inter e Juventus"

19 luglio 2017 15:16

L'Inter offre a Vecino un contratto da 3,2 milioni all'anno per cinque anni

19 luglio 2017 14:53

Sport Mediaset: l'Inter ha l'accordo con Vecino, ora restano da decidere i termini di pagamento

19 luglio 2017 13:26

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