Notizie Vecino Fiorentina

Vecino su Sarri: "Mi ha insegnato tanto ad Empoli. Dopo lui sono tornato a Firenze per fare il titolare"
15 novembre 2024 14:01
Caos Lazio, Vecino litiga con Sarri, escluso per motivi disciplinari: "Motivo non è l'allenamento, sono stato sincero"
05 dicembre 2023 16:13
Vecino: "Il miglior rendimento della mia carriera l'ho avuto nella Fiorentina nel centrocampo a due"
19 novembre 2023 17:08
Sarri si coccola l'ex Fiorentina: "Vecino è un assegno circolare. Non è Milinkovic ma ha qualità ed è affidabile"
08 ottobre 2023 19:08
Siparietto Vecino-Borja Valero: "Con lui dovevo solo correre" poi: "Giochi bene grazie ai miei insegnamenti"
16 ottobre 2022 18:06
Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna
10 ottobre 2022 23:16
Vecino: "Fiorentina forte in casa. Servirà una grande prestazione, abbiamo bisogno dei 3 punti"
10 ottobre 2022 20:32
Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"
07 marzo 2022 16:12
Retroscena Vecino, la Fiorentina lo aveva chiesto ma Inter e calciatore hanno detto no alla cessione
31 gennaio 2022 20:20
La Nazione avverte: "Vecino potrebbe essere il colpo a sorpresa della Fiorentina nelle ultime ore"
31 gennaio 2022 10:51
Sky Sport svela: "Sousa voleva portare l'ex Fiorentina Vecino al Flamengo. No del giocatore"
04 gennaio 2022 00:34
Inter vuole vendere Vecino ma lui al Genoa non vuole andare. Si cercano di convincere club esteri
23 dicembre 2021 22:46
Gazzetta, l'Inter scarica Vecino: l'ex centrocampista della Fiorentina può andare al Genoa
20 dicembre 2021 11:59
Vecino non gioca mai, è furioso: "Devo parlare con l'Inter". E se tornasse alla Fiorentina?
15 novembre 2021 18:59
Vecino: "Sempre una grande emozione tornare a Firenze, visti i posti del mio cuore"
21 settembre 2021 20:26
Vecino: "Bello tornare a Firenze perchè è casa mia. Voglio tanto bene alla Fiorentina"
18 settembre 2021 23:30
LA FIORENTINA PENSA AL RITORNO DI LJAJIC E VECINO. PRIMA CESSIONI POI ACQUISTI
06 gennaio 2021 22:35
Vecino: "Nel trasferimento dalla Fiorentina all'Inter ricordo di aver vissuto un sogno"
07 aprile 2020 07:31
Gazzetta, non ci sono margini per il ritorno di Vecino. Iachini ha chiesto Duncan, ecco l'offerta viola
24 gennaio 2020 13:58
Vecino, niente Fiorentina, trattativa calda tra Inter e Tottenham per il centrocampista. Il prezzo 20 milioni
16 gennaio 2020 19:01
Da casa Inter, la Fiorentina ha chiesto Vecino, costa 20 milioni come Duncan. Le ultime
16 gennaio 2020 16:05
Gazzetta, Conte ha scaricato Vecino, comportamenti non graditi. Che possa tornare a Firenze in futuro?
15 gennaio 2020 07:03
Casa Inter: panchina per Biraghi, ma due ex viola in campo. E davanti la coppia d’attacco titolare
13 dicembre 2019 17:30
A Milano per vincere, ma senza spazio. Borja e Vecino pronti a lasciare l'Inter. Idea per i viola?
01 novembre 2019 14:45
Corsi bacchetta la Fiorentina: "Abbiamo valorizzato noi Vecino, loro non sapevano nemmeno di averlo"
19 marzo 2019 04:20
Matias Vecino: "Non dobbiamo gestire, attenti a Chiesa e' furbo…"
24 febbraio 2019 21:57
Vecino non sta più bene a Milano e ha chiesto la cessione all'Inter, vuole andar via. Le ultime
29 gennaio 2019 11:12
Sousa: "Chiesa punta e salta sempre l'uomo. Berna ha fatto il salto di qualità. A Vecino dissi..."
06 dicembre 2018 11:25
Borja Valero: "Vecino appena arrivato alla Fiorentina era timido, quando voleva fare qualcosa..."
05 novembre 2018 13:04
Spalletti e Pioli, tifosi della squadra avversaria contro. Da Vecino a Chiesa, quanti incroci stasera...
25 settembre 2018 08:51
La decide sempre Matias Vecino, una pazza Inter batte il Tottenham nel recupero
18 settembre 2018 20:39
Cottarelli: “Inter, se prendi il centrocampo della Fiorentina non lotti per lo scudetto”
05 giugno 2018 09:24
Sky Sport, con Sarri sulla panchina del Chelsea sarà assalto a Vecino
04 giugno 2018 23:35
Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti
01 giugno 2018 14:33
Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi
09 maggio 2018 11:24
Vergogna Juve: espulsione eccesivamente severa dell'ex viola Vecino al 15' minuto
28 aprile 2018 21:02
Vecino: "La voce di Astori si sentiva più di quella del mister. E' stato un grande compagno..."
03 aprile 2018 12:08
Frey, Vecino e Borja Valero a Firenze per l'ultimo saluto ad Astori. Coverciano strapiena
07 marzo 2018 22:28
Handanovic: "Quando Vecino e Borja Valero ci hanno detto di Astori non ci potevamo credere"
07 marzo 2018 10:32
Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori
07 marzo 2018 09:42
"L'Inter non può iscriversi alla serie A". Gli acquisti di Vecino e Borja nel dubbio finanziario
01 marzo 2018 21:18
A Firenze torna anche Vecino. Corvino, la clausola e quel retroscena furioso del ritiro di Moena
05 gennaio 2018 17:15
Inter incerottata a Firenze: dentro Ranocchia e Santon da subito, Borja trequartista e Vecino in mezzo
05 gennaio 2018 11:22
L'Inter non perde nemmeno contro la Juventus, Vecino e Borja Valero primi in attesa della Fiorentina
09 dicembre 2017 23:21
Vecino: "A Firenze giocavo nella mia posizione ideale. Inter? Puntiamo alla Champions"
05 dicembre 2017 13:24
Berti: "Vecino per essere come me deve segnare di più. Scudetto Inter? Se vince a Firenze..."
01 dicembre 2017 19:18
Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."
11 novembre 2017 15:21
Ausilio: "Borja Valero come Pirlo, pagato pochissimo. Vecino è un top player, preso grazie alla clausola"
03 novembre 2017 10:47
Spalletti: "Vecino è perfetto, altra grande partita ieri. Contento abbia fatto gol uno come Borja Valero"
31 ottobre 2017 16:03
Retroscena Vecino, prima dell'Inter la Juventus ha trattato con la Fiorentina per prenderlo. Poi ha scelto Matuidi
28 ottobre 2017 14:41
Pradè: "Sono molto felice per quello che Borja Valero e Vecino stanno facendo con la maglia dell'Inter"
25 ottobre 2017 12:43
Spalletti: "Borja Valero sarebbe titolare anche nel Barcellona. A Roma vicini a comprare sia lui che Vecino"
15 settembre 2017 17:12
Spalletti: "Vecino e Borja Valero non mollano di un centimetro. Sono quello che mancava all'Inter"
08 settembre 2017 11:11
Gene Gnocchi scherza sul calo abbonati della Fiorentina: "Colpa di Vecino e Borja Valero"
07 settembre 2017 14:56
L'Inter vince in rimonta 1-3 contro la Roma. Icardi trascina, Vecino fa il terzo gol neroazzurro
26 agosto 2017 22:45
Una buona parte dei soldi incassati dalla Fiorentina per la cessione di Vecino finirà al suo procuratore Alessandro Lucci
23 agosto 2017 11:51
Vecino e Borja, i due ex con il viola addosso. E sui parastinchi di Borja Valero il segno dell'amore verso la Fiorentina
21 agosto 2017 10:45
Vecino: "Con la viola è stata speciale. Più facile per noi con attaccanti così forti davanti"
20 agosto 2017 22:48
Ambrosini: "Vecino stupirà tutti, lui e Borja Valero rivoluzioneranno il centrocampo dell'Inter"
20 agosto 2017 14:37
Antognoni: "Borja Valero e Vecino sono voluti andar via da Firenze. Possiamo essere la sorpresa del campionato"
18 agosto 2017 09:43
Vecino: "Non vedevo l'ora di venire all'Inter. Borja mi ha insegnato tanto, Firenze importante per me"
10 agosto 2017 15:57
Vecino e l'amico ritrovato: quel lungo abbraccio a Borja Valero ad Appiano Gentile...
03 agosto 2017 14:33
Vecino: "Grazie Fiorentina, è stata una grande esperienza. I tifosi viola mi hanno sempre sostenuto e rispettato"
02 agosto 2017 16:34
Ufficiale: Matias Vecino ceduto a titolo definitivo all'Inter
02 agosto 2017 11:15
Lucci: "Fino alla fine Corvino ha provato a convincere Vecino a restare alla Fiorentina. Dispiace per i viola"
01 agosto 2017 21:31
Grande folla sotto la sede dell'Inter per la firma sul contratto di Vecino con il club nerazzurro
01 agosto 2017 19:55
Vecino: "Con Firenze mi sono lasciato bene, ho sempre dato il massimo e comportato nella maniera giusta"
01 agosto 2017 19:01
Vecino ha concluso le visite mediche, nel pomeriggio la firma e l'ufficialità
01 agosto 2017 12:39
Orsi: "24 milioni per Vecino sono una follia, dovevano prendere per forza qualcuno"
01 agosto 2017 12:29
Vecino è arrivato a Milano per le visite: "Sono contento di essere all'Inter" indosserà la maglia numero 6
01 agosto 2017 09:51
Vecino è dell'Inter, alla Fiorentina 12 milioni quest'anno, dodici il prossimo. Al calciatore un quadriennale da 3 milioni
31 luglio 2017 16:59
ACF, Vecino autorizzato a svolgere le visite mediche con l'Inter: "Ci hanno comunicato che vogliono pagare la clausola"
31 luglio 2017 15:37
La Nazione: niente numero 10 per Saponara, ha scelto l'8 lasciato libero da Vecino
31 luglio 2017 12:48
Vecino domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con l'Inter
30 luglio 2017 22:34
La Nazione, in contemporanea con l'annuncio di Vecino all'Inter la Fiorentina annuncerà Eysseric
29 luglio 2017 11:35
Vecino non parte per Lisbona e verrà ceduto all'Inter. Per l'ufficialità peró ci vuole tempo..
29 luglio 2017 09:32
Tutti i dettagli del passaggio di Matias Vecino all'Inter. Contratto da 3 milioni di euro per quattro anni
28 luglio 2017 16:45
Sport Mediaset: l'agente di Vecino è nella sede dell'Inter, la clausola...
28 luglio 2017 13:27
Repubblica, Corvino non vedeva l'ora di vendere Vecino, non ha voluto ritoccare la clausola e il contratto
28 luglio 2017 11:00
Corriere Fiorentino, Vecino è virtualmente dell'Inter, Kalinic può partire per Lisbona..
28 luglio 2017 10:32
Gazzetta: l'Inter è pronta a pagare la clausola per Vecino, ma in due rate...
27 luglio 2017 12:45
Finito l'incontro tra l'agente di Vecino e l'Inter, filtra ottimismo per il suo passaggio in nerazzurro
25 luglio 2017 12:21
Vecino, incontro iniziato tra Lucci e Inter. Dopo Borja Valero, Spalletti avrà un altro centrocampista viola..
25 luglio 2017 11:09
La Gazzetta dello Sport, Vecino oggi fa la visite mediche con l'Inter ma non raggiunge la squadra in Asia
24 luglio 2017 11:32
TUTTO FATTO, VECINO È DELL'INTER PER 24 MILIONI. INGAGGIO SUPER PER IL CENTROCAMPISTA
23 luglio 2017 12:08
Corvino ai tifosi viola: "State tranquilli, arriveranno anche gli acquisti". Nei prossimi giorni le cessioni saranno ufficiali
23 luglio 2017 11:42
La Fiorentina fa la festa di chiusura a Moena. Vecino non c'è, sarà un giocatore dell'Inter
23 luglio 2017 10:46
L'Inter ha comunicato alla Fiorentina di voler pagare la clausola di Vecino. Questo il motivo dell'esclusione dall'amichevole
23 luglio 2017 09:14
Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari
22 luglio 2017 17:25
Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?
22 luglio 2017 16:10
Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui...
22 luglio 2017 15:59
Gazzetta, ore decisive per Vecino all'Inter. Intanto si è decisa la modalità di pagamento..
21 luglio 2017 10:32
Striscione a Moena: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati"
20 luglio 2017 19:27
Bucchioni: "Perche in questo anno non è stato cambiato il contratto di Vecino. Andava tolta la clausola e adeguato il contratto"
20 luglio 2017 15:37
Gazzetta, l'Inter vuole pagare Vecino in tre rate. Pioli tra sconforto e rassegnazione..
20 luglio 2017 10:25
L'Inter vuole uno sconto sulla clausola di Vecino. Mentre Badelj cambia il suo procuratore
20 luglio 2017 09:38
BERNARDESCHI È DELLA JUVENTUS PER 45 MILIONI. VENDUTO ANCHE VECINO, CONTRATTO SUPER
19 luglio 2017 15:58
Pedullà: "Vecino e Bernardeschi saranno venduti dalla Fiorentina entro domani a Inter e Juventus"
19 luglio 2017 15:16
L'Inter offre a Vecino un contratto da 3,2 milioni all'anno per cinque anni
19 luglio 2017 14:53
Sport Mediaset: l'Inter ha l'accordo con Vecino, ora restano da decidere i termini di pagamento
19 luglio 2017 13:26
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