La Nazione, in contemporanea con l'annuncio di Vecino all'Inter la Fiorentina annuncerà Eysseric

Secondo quanto riporta La Nazione porte chiuse alla Fiorentina dal Psg per il prestito del centrocampista Nkunku. Discorso diverso per Jesè

Quasi in contemporanea con la cessione di Vecino all’Inter, la Fiorentina andrà ad annunciare Eysseric dal Nizza. Operazione già perfezionata da qualche settimana, che adesso sarà scritta nero su bianco con le firme dei contratti. Restando all’estero, attenzione a Larsson dell’Heerenveen, per il quale ci sarà da lottare con il Celta Vigo, che ha offerto 6 milioni come i viola: sarà asta. Infine, il PSG non sembra disposto a prestare Nkunku, mentre per Jesé il discorso è diverso. Così riporta La Nazione.