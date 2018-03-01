"L'Inter non può iscriversi alla serie A". Gli acquisti di Vecino e Borja nel dubbio finanziario

Non usa mezzi termini, Il Sole 24 ore. Il quotidiano economico si chiede come sia possibile che l'Inter riesca a essere ammessa al campionato di Serie A nonostante i bilanci perennemente in rosso."A l...

Non usa mezzi termini, Il Sole 24 ore. Il quotidiano economico si chiede come sia possibile che l'Inter riesca a essere ammessa al campionato di Serie A nonostante i bilanci perennemente in rosso.

"A leggere il bilancio dell’Inter viene da chiedersi come possa il club nerazzurro essere ammesso al campionato di serie A. Il patrimonio netto consolidato è negativo per 83,41 milioni al 30 giugno 2017. C’è un peggioramento di quasi 29 milioni rispetto al 30 giugno 2016. Questo significa che il capitale versato dai soci è insufficiente a coprire le perdite accumulate e che la società avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, da tempo. Il risultato netto consolidato è da anni in rosso. Nello scorso esercizio la perdita netta è stata di 24,6 milioni, inferiore ai 61,3 milioni del bilancio 2016. La Figc non applica il fair play finanziario dell’Uefa. Nella gestione di Carlo Tavecchio e Michele Uva la Federcalcio si è data regole molto più lasche. C’è però da chiedersi come faccia la Covisoc a dare il via libera all’iscrizione di una società dal cronico deficit patrimoniale e di conto economico".

Nel resto dell'articolo, a firma di Gianni Dragoni, vengono snocciolati dati relativi al bilancio, alle cifre sborsate dai vari azionisti, tra cui Suning e Thohir per provare a ripianare le casse del club nerazzurro.

Tuttosport.com