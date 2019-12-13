Casa Inter: panchina per Biraghi, ma due ex viola in campo. E davanti la coppia d’attacco titolare
La Gazzetta Dello Sport dà le ultime di formazione anche in casa Inter, con Conte che chiederà gli straordinari a molti suoi calciatori.
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 17:30
La Gazzetta Dello Sport dà le ultime di formazione anche in casa Inter, con Conte che chiederà gli straordinari a molti suoi calciatori. D’Ambrosio dovrebbe essere confermato a destra nel 3/5/2 nerazzurro al posto di un Candreva non al top. A sinistra Lazaro prenderà il posto di Biraghi. Possibile turno di riposo per Godin, con Bastoni in rampa di lancio (ma anche lo stesso D'Ambrosio potrebbe scalare dietro). In mediana i due ex viola Borja Valero e Vecino.