Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari
La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Bari, sulla trequarti Hagi, Chiesa e Zekhnini. In avanti Babacar
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 17:25
Tra poco Fiorentina e Bari si sfideranno a Moena per un'amichevole, nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu che a questo punto sembrano davvero ad un passo dalla cessione. Questa la formazione viola, con Pioli che mette ancora in campo il 4-2-3-1
Sportiello, Gaspar, Olivera, Cristoforo, Vitor Hugo, Astori, Chiesa, Sanchez, Babacar, Hagi, Zekhnini.