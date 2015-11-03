Notizie Tatarusanu Fiorentina

Tatarusanu si ritira. L'ex portiere della Fiorentina dice addio al calcio: "Ti ho sempre messo al primo posto"
11 settembre 2024 19:31
TMW, Tatarusanu può tornare alla Fiorentina a gennaio: Milan alla ricerca di un nuovo portiere
15 gennaio 2023 17:43
Quando Sepe litigò con la Fiorentina: "Pur con altri 3 mesi di contratto ma la mia avventura finisce qui"
20 settembre 2022 11:31
Macia rivela: "Rebic alla Fiorentina faceva fatica perchè la nostra era una macchina perfetta"
20 novembre 2021 17:14
Tatarusanu: “Fiorentina avversario complicato. Ho un bel ricordo dei miei tre anni a Firenze”
17 novembre 2021 09:58
Il Milan dopo l'infortunio di Maignan si fida tanto di Tatarusanu. Ingaggiato Mirante
13 ottobre 2021 15:48
Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan
09 settembre 2020 14:45
La Roma delusa da Olsen punta su Tatarusanu, ingaggio vicino a parametro zero
13 aprile 2019 17:56
Ag. Tatarusanu: "Da esubero viola a uomo mercato, lo vogliono tutti anche grazie a Paulo Sousa"
21 marzo 2018 11:16
Tatarusanu: "Mancanza di minuto di silenzio uno scandalo, nessun rispetto per il mio amico."
05 marzo 2018 08:46
Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."
31 ottobre 2017 12:39
Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"
10 ottobre 2017 12:39
Tatarusanu: "Firenze? Cambiare è normale, io non la rimpiango. Meglio il Nantes, qui ci sono ottime condizioni"
25 agosto 2017 14:34
Ex Nantes Keseru: "Tata, che affare. Forte in campo e leader nello spogliatoio, al Nantes..."
03 agosto 2017 14:44
Tatarusanu scherza sui tifosi viola: "Adesso spero abbiano imparato come si pronuncia il mio nome"
28 luglio 2017 17:17
Tatarusanu: "Sono qui grazie a Ranieri, il Nantes è un club importante con tifosi appassionati"
28 luglio 2017 12:53
Ufficiale, Tatarusanu è un nuovo calciatore del Nantes
27 luglio 2017 13:56
Dalla Francia: oggi la firma di Tatarusanu con il Nantes
27 luglio 2017 12:18
Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri
25 luglio 2017 23:14
Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari
22 luglio 2017 17:25
Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?
22 luglio 2017 16:10
A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar
20 luglio 2017 11:36
Gazzetta: Tatarusanu sempre più vicino al Nizza, lunedì la decisione definitiva
07 luglio 2017 11:18
Gazzetta, addio Tatarusanu, per il rumeno c'è il Nantes di Ranieri...
03 luglio 2017 10:07
Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo
24 giugno 2017 10:50
La porta della Fiorentina a Sportiello. Per Tatarusanu offerte da Inghilterra, Romania e..Italia
21 giugno 2017 11:11
La Fiorentina ha un problema in casa, cosa fare con Tatarusanu e Dragowski? Sarà Sportiello il titolare
16 giugno 2017 08:45
Sfuma il passaggio di Tatarusanu al Torino, ma il titolare sarà Sportiello
14 giugno 2017 12:19
Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic
09 giugno 2017 11:17
Stadio, l'obiettivo di Corvino è quello di incassare più di 50 milioni dalle cessione. Niente sconti
02 giugno 2017 08:45
Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino
22 maggio 2017 11:09
Tatarusanu e il suo addio a fine stagione, lo vuole anche il Torino
12 maggio 2017 09:47
Tatarusanu: "Non faccio il secondo, per Sousa sono il numero uno. A Firenze esagerano sulle critiche"
29 aprile 2017 08:58
Tatarusanu, il rumeno è tra i migliori 20 portieri d'Europa. La statistica..
28 aprile 2017 17:11
Tata: "Voglio vincere qui. Visto quanti gol Kalinic? Sui fischi..."
31 marzo 2017 16:30
Tatarusanu: "Importante vincere dopo Roma. Babacar? Il gol è molto importante per lui"
11 febbraio 2017 23:40
Verso la Roma, Kalinic recupera. Tatarusanu e Gonzalo verso il forfait
04 febbraio 2017 10:57
Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze
01 febbraio 2017 11:14
TATARUSANU E UNA "STRANA" RINASCITA. DA QUANDO SPORTIELLO È A FIRENZE...
22 gennaio 2017 20:48
Tatarusanu sempre più decisivo, eppure non è mai stato amore..
13 dicembre 2016 10:14
FORMAZIONE UFF: SALCEDO IN DIFESA, BORJA NON CE LA FA, GIOCA FEDERICO CHIESA
12 dicembre 2016 17:52
Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"
07 dicembre 2016 15:54
Adesso la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato. Tatarusanu meglio di Buffon
28 novembre 2016 11:21
SOUSA RENDE CORVINO BUGIARDO E FA UN PASTICCIO IN PORTA
24 novembre 2016 22:23
Tatarusanu sempre più convincente. Ma a perdere sono Lezzerini e Dragowski
22 novembre 2016 10:55
ACF, Tata e Linari per la campagna contro la violenza sulle donne
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Lopez: "Ecco come preparo Tata e gli altri. La psicologia..."
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Tata secondo solo a Buffon: alla faccia delle critiche. E il miglior attacco...
30 ottobre 2016 20:21
Sì apre una nuova era tattica per la Fiorentina. Tatarusanu si sta prendendo la difesa viola
21 ottobre 2016 10:19
Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."
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Caos Romania, Marica attacca Tata: "Triste e pessimista, così no"
09 ottobre 2016 22:00
Chivu: "Con Tata vincete la coppa, Hagi diverso dal padre..."
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Tatarusanu: "Voglio vincere e giocare la Champions con la Fiorentina. A chi mi critica dico..."
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"Noi meglio di un anno fa. Devo convincere Sousa che sono il migliore"
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Situazione infortunati, Tata e Gonzalo verso il si, per Vecino ci sono dubbi. Ai campini...
06 settembre 2016 10:59
Due giorni di riposo e poi si lavora per la seconda vittoria consecutiva. Vecino in gruppo, fuori Tata e Gonzalo
04 settembre 2016 09:06
La Nazione, Sirigu e Gollini costano troppo, ci sarà ancora Tatarusanu con Lezzerini secondo
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La Nazione, il Genoa vuole Tatarusanu, possibile contropartita per Pavoletti?
19 maggio 2016 11:49
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