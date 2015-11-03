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Notizie Tatarusanu Fiorentina

Tatarusanu si ritira. L'ex portiere della Fiorentina dice addio al calcio: "Ti ho sempre messo al primo posto"

11 settembre 2024 19:31

TMW, Tatarusanu può tornare alla Fiorentina a gennaio: Milan alla ricerca di un nuovo portiere

15 gennaio 2023 17:43

Quando Sepe litigò con la Fiorentina: "Pur con altri 3 mesi di contratto ma la mia avventura finisce qui"

20 settembre 2022 11:31

Macia rivela: "Rebic alla Fiorentina faceva fatica perchè la nostra era una macchina perfetta"

20 novembre 2021 17:14

Tatarusanu: “Fiorentina avversario complicato. Ho un bel ricordo dei miei tre anni a Firenze”

17 novembre 2021 09:58

Il Milan dopo l'infortunio di Maignan si fida tanto di Tatarusanu. Ingaggiato Mirante

13 ottobre 2021 15:48

Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

09 settembre 2020 14:45

La Roma delusa da Olsen punta su Tatarusanu, ingaggio vicino a parametro zero

13 aprile 2019 17:56

Ag. Tatarusanu: "Da esubero viola a uomo mercato, lo vogliono tutti anche grazie a Paulo Sousa"

21 marzo 2018 11:16

Tatarusanu: "Mancanza di minuto di silenzio uno scandalo, nessun rispetto per il mio amico."

05 marzo 2018 08:46

Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."

31 ottobre 2017 12:39

Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"

10 ottobre 2017 12:39

Tatarusanu: "Firenze? Cambiare è normale, io non la rimpiango. Meglio il Nantes, qui ci sono ottime condizioni"

25 agosto 2017 14:34

Ex Nantes Keseru: "Tata, che affare. Forte in campo e leader nello spogliatoio, al Nantes..."

03 agosto 2017 14:44

Tatarusanu scherza sui tifosi viola: "Adesso spero abbiano imparato come si pronuncia il mio nome"

28 luglio 2017 17:17

Tatarusanu: "Sono qui grazie a Ranieri, il Nantes è un club importante con tifosi appassionati"

28 luglio 2017 12:53

Ufficiale, Tatarusanu è un nuovo calciatore del Nantes

27 luglio 2017 13:56

Dalla Francia: oggi la firma di Tatarusanu con il Nantes

27 luglio 2017 12:18

Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri

25 luglio 2017 23:14

Nemmeno in panchina Vecino e Tatarusanu, cessione vicina. Ecco la formazione della Fiorentina per l'amichevole contro il Bari

22 luglio 2017 17:25

Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?

22 luglio 2017 16:10

A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar

20 luglio 2017 11:36

Gazzetta: Tatarusanu sempre più vicino al Nizza, lunedì la decisione definitiva

07 luglio 2017 11:18

Gazzetta, addio Tatarusanu, per il rumeno c'è il Nantes di Ranieri...

03 luglio 2017 10:07

Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo

24 giugno 2017 10:50

La porta della Fiorentina a Sportiello. Per Tatarusanu offerte da Inghilterra, Romania e..Italia

21 giugno 2017 11:11

La Fiorentina ha un problema in casa, cosa fare con Tatarusanu e Dragowski? Sarà Sportiello il titolare

16 giugno 2017 08:45

Sfuma il passaggio di Tatarusanu al Torino, ma il titolare sarà Sportiello

14 giugno 2017 12:19

Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic

09 giugno 2017 11:17

Stadio, l'obiettivo di Corvino è quello di incassare più di 50 milioni dalle cessione. Niente sconti

02 giugno 2017 08:45

Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino

22 maggio 2017 11:09

Tatarusanu e il suo addio a fine stagione, lo vuole anche il Torino

12 maggio 2017 09:47

Tatarusanu: "Non faccio il secondo, per Sousa sono il numero uno. A Firenze esagerano sulle critiche"

29 aprile 2017 08:58

Tatarusanu, il rumeno è tra i migliori 20 portieri d'Europa. La statistica..

28 aprile 2017 17:11

Tata: "Voglio vincere qui. Visto quanti gol Kalinic? Sui fischi..."

31 marzo 2017 16:30

Tatarusanu: "Importante vincere dopo Roma. Babacar? Il gol è molto importante per lui"

11 febbraio 2017 23:40

Verso la Roma, Kalinic recupera. Tatarusanu e Gonzalo verso il forfait

04 febbraio 2017 10:57

Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze

01 febbraio 2017 11:14

TATARUSANU E UNA "STRANA" RINASCITA. DA QUANDO SPORTIELLO È A FIRENZE...

22 gennaio 2017 20:48

Tatarusanu sempre più decisivo, eppure non è mai stato amore..

13 dicembre 2016 10:14

FORMAZIONE UFF: SALCEDO IN DIFESA, BORJA NON CE LA FA, GIOCA FEDERICO CHIESA

12 dicembre 2016 17:52

Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"

07 dicembre 2016 15:54

Adesso la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato. Tatarusanu meglio di Buffon

28 novembre 2016 11:21

SOUSA RENDE CORVINO BUGIARDO E FA UN PASTICCIO IN PORTA

24 novembre 2016 22:23

Tatarusanu sempre più convincente. Ma a perdere sono Lezzerini e Dragowski

22 novembre 2016 10:55

ACF, Tata e Linari per la campagna contro la violenza sulle donne

21 novembre 2016 14:19

Lopez: "Ecco come preparo Tata e gli altri. La psicologia..."

11 novembre 2016 16:14

Tata secondo solo a Buffon: alla faccia delle critiche. E il miglior attacco...

30 ottobre 2016 20:21

Sì apre una nuova era tattica per la Fiorentina. Tatarusanu si sta prendendo la difesa viola

21 ottobre 2016 10:19

Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."

20 ottobre 2016 16:36

Caos Romania, Marica attacca Tata: "Triste e pessimista, così no"

09 ottobre 2016 22:00

Chivu: "Con Tata vincete la coppa, Hagi diverso dal padre..."

04 ottobre 2016 14:40

Tatarusanu: "Voglio vincere e giocare la Champions con la Fiorentina. A chi mi critica dico..."

01 ottobre 2016 13:00

"Noi meglio di un anno fa. Devo convincere Sousa che sono il migliore"

12 settembre 2016 20:15

Situazione infortunati, Tata e Gonzalo verso il si, per Vecino ci sono dubbi. Ai campini...

06 settembre 2016 10:59

Due giorni di riposo e poi si lavora per la seconda vittoria consecutiva. Vecino in gruppo, fuori Tata e Gonzalo

04 settembre 2016 09:06

La Nazione, Sirigu e Gollini costano troppo, ci sarà ancora Tatarusanu con Lezzerini secondo

06 giugno 2016 11:08

La Nazione, il Genoa vuole Tatarusanu, possibile contropartita per Pavoletti?

19 maggio 2016 11:49

La Fiorentina aspetta Sirigu, intanto manda in prestito Lezzerini con un occhio su Gollini...

18 maggio 2016 09:52

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