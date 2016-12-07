Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina e oggi allenatore dei portieri, si è espresso oggi a Radio Bruno sugli estremi difensori a disposizione di Soua: "Lezzerini? Io dico da tanto tempo c...

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina e oggi allenatore dei portieri, si è espresso oggi a Radio Bruno sugli estremi difensori a disposizione di Soua: "Lezzerini? Io dico da tanto tempo che dovrebbe andare a giocare in prestito in Serie B, come del resto hanno fatto i vari Bernardeschi e Capezzi. Così puoi maturare esperienza e magari tornare alla Fiorentina da titolare, da allenatore dei portieri consiglierei questo cammino. Tatarusanu? E’ vero che finora ha avuto un rendimento da 6, però è molto più facile per il tifoso notare un errore che fa con i piedi e non giudicare magari partite come quella di Empoli in cui fece 2-3 parate decisive".