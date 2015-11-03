Labaro Viola

Notizie Lezzerini Fiorentina

Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.

08 marzo 2026 22:26

Per Solomon lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra

28 febbraio 2026 16:45

Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"

26 febbraio 2026 22:00

Probabile formazione Fiorentina: "Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo"

26 febbraio 2026 11:49

Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”

25 febbraio 2026 08:27

Gosens celebra la partita di Lezzerini su instagram: "Clean sheet per un grande uomo! Meritato"

20 febbraio 2026 00:37

Nazione: “Lezzerini pronto al debutto bis con la Fiorentina. Mesi vissuti da uomo spogliatoio”

19 febbraio 2026 09:47

Lezzerini: "Giocare dopo 9 anni e mezzo una grande emozione. Cerco di dare una mano al gruppo"

18 febbraio 2026 19:53

Nazione: “Tra i pali potrebbe esserci Lezzerini. Curioso sarà capire chi tra i titolari verrà impiegato”

18 febbraio 2026 08:47

Lezzerini: "Giocare con De Gea mette in soggezione, ma lui mi ha messo subito a mio agio"

07 agosto 2025 21:24

Sentite Galli: "Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini"

04 agosto 2025 15:27

Lezzerini: "Sono emozionatissimo e felicissimo di essere tornato a casa. Strano effetto essere qui dopo tanto tempo"

01 agosto 2025 20:19

Ufficiale: torna Lezzerini, contratto annuale con opzione fino al 2028 in favore della Fiorentina

01 agosto 2025 12:30

Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”

18 dicembre 2022 09:58

Lezzerini racconta: "A Firenze magazzinieri e fisioterapisti sono fondamentali per la squadra"

14 aprile 2022 13:49

Lezzerini: "Vi racconto un aneddoto. Quando Montella batteva i rigori non ne paravo uno"

09 maggio 2020 17:47

Ufficiale: Luca Lezzerini è il nuovo portiere del Venezia, contratto fino al 2021

19 luglio 2018 12:57

Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma

26 giugno 2017 12:24

Lezzerini, l'Avellino pronto ad acquistarlo. Per lui pronto un triennale..

19 giugno 2017 20:00

L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale

19 giugno 2017 12:46

Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare

08 giugno 2017 18:31

LO STRANO CASO DI LUCA LEZZERINI

16 marzo 2017 13:02

L'emozionante lettera di saluto di Lezzerini alla Fiorentina, ai suoi tifosi, a Sousa e allo spogliatoio

19 gennaio 2017 11:10

Comunicato ufficiale ACF: Luca Lezzerini in prestito all'Avellino

18 gennaio 2017 12:42

Domani la Fiorentina presenterà Sportiello, mentre Lezzerini passa all'Avellino

17 gennaio 2017 19:09

Lezzerini vicino al prestito: in corsa ci sono Avellino e Vicenza

11 gennaio 2017 22:35

Nazione: Lezze e Drago via in prestito, ecco Sportiello e Costil

30 dicembre 2016 11:24

Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"

07 dicembre 2016 15:54

SOUSA RENDE CORVINO BUGIARDO E FA UN PASTICCIO IN PORTA

24 novembre 2016 22:23

Prob. formazione, Babacar prima punta, Berna e Tello sulle fasce. Lezzerini..

24 novembre 2016 11:16

Tatarusanu sempre più convincente. Ma a perdere sono Lezzerini e Dragowski

22 novembre 2016 10:55

Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."

20 ottobre 2016 16:36

TATA OUT, DRAGOWSKI O LEZZERINI. LA RISPOSTA DOVREBBE ESSERE SCONTATA...

14 settembre 2016 21:07

La Fiorentina aspetta Sirigu, intanto manda in prestito Lezzerini con un occhio su Gollini...

18 maggio 2016 09:52

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