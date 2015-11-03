Notizie Lezzerini Fiorentina

Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.
08 marzo 2026 22:26
Per Solomon lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra
28 febbraio 2026 16:45
Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"
26 febbraio 2026 22:00
Probabile formazione Fiorentina: "Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo"
26 febbraio 2026 11:49
Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”
25 febbraio 2026 08:27
Gosens celebra la partita di Lezzerini su instagram: "Clean sheet per un grande uomo! Meritato"
20 febbraio 2026 00:37
Nazione: “Lezzerini pronto al debutto bis con la Fiorentina. Mesi vissuti da uomo spogliatoio”
19 febbraio 2026 09:47
Lezzerini: "Giocare dopo 9 anni e mezzo una grande emozione. Cerco di dare una mano al gruppo"
18 febbraio 2026 19:53
Nazione: “Tra i pali potrebbe esserci Lezzerini. Curioso sarà capire chi tra i titolari verrà impiegato”
18 febbraio 2026 08:47
Lezzerini: "Giocare con De Gea mette in soggezione, ma lui mi ha messo subito a mio agio"
07 agosto 2025 21:24
Sentite Galli: "Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini"
04 agosto 2025 15:27
Lezzerini: "Sono emozionatissimo e felicissimo di essere tornato a casa. Strano effetto essere qui dopo tanto tempo"
01 agosto 2025 20:19
Ufficiale: torna Lezzerini, contratto annuale con opzione fino al 2028 in favore della Fiorentina
01 agosto 2025 12:30
Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”
18 dicembre 2022 09:58
Lezzerini racconta: "A Firenze magazzinieri e fisioterapisti sono fondamentali per la squadra"
14 aprile 2022 13:49
Lezzerini: "Vi racconto un aneddoto. Quando Montella batteva i rigori non ne paravo uno"
09 maggio 2020 17:47
Ufficiale: Luca Lezzerini è il nuovo portiere del Venezia, contratto fino al 2021
19 luglio 2018 12:57
Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma
26 giugno 2017 12:24
Lezzerini, l'Avellino pronto ad acquistarlo. Per lui pronto un triennale..
19 giugno 2017 20:00
L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale
19 giugno 2017 12:46
Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare
08 giugno 2017 18:31
LO STRANO CASO DI LUCA LEZZERINI
16 marzo 2017 13:02
L'emozionante lettera di saluto di Lezzerini alla Fiorentina, ai suoi tifosi, a Sousa e allo spogliatoio
19 gennaio 2017 11:10
Comunicato ufficiale ACF: Luca Lezzerini in prestito all'Avellino
18 gennaio 2017 12:42
Domani la Fiorentina presenterà Sportiello, mentre Lezzerini passa all'Avellino
17 gennaio 2017 19:09
Lezzerini vicino al prestito: in corsa ci sono Avellino e Vicenza
11 gennaio 2017 22:35
Nazione: Lezze e Drago via in prestito, ecco Sportiello e Costil
30 dicembre 2016 11:24
Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"
07 dicembre 2016 15:54
SOUSA RENDE CORVINO BUGIARDO E FA UN PASTICCIO IN PORTA
24 novembre 2016 22:23
Prob. formazione, Babacar prima punta, Berna e Tello sulle fasce. Lezzerini..
24 novembre 2016 11:16
Tatarusanu sempre più convincente. Ma a perdere sono Lezzerini e Dragowski
22 novembre 2016 10:55
Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."
20 ottobre 2016 16:36
TATA OUT, DRAGOWSKI O LEZZERINI. LA RISPOSTA DOVREBBE ESSERE SCONTATA...
14 settembre 2016 21:07
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