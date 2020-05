L’ex portiere, Luca Lezzerini, della Fiorentina, attualmente al Venezia, ha raccontato un aneddoto in una diretta Instagram con un suo ex compagno di squadra, Manuel Pasqual.

Queste le sue parole: “Quando il tecnico era Vincenzo Montella, allenavo i miei riflessi per i rigori, calciava lui: faceva un saltello prima di tirare; rendeva la traiettoria impronosticabile, non ne paravo uno. Perotti me lo ricorda molto; tira quasi da fermo.”