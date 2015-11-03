Notizie Pasqual Fiorentina

Pasqual: “Prandelli e Montella sono stati anni fantastici. Ringrazierò per sempre Mihajlovic. La fascia un onore”
13 marzo 2026 15:13
L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual è il nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 16
18 luglio 2025 11:39
Pasqual: "Barone aveva voglia di far crescere la Fiorentina e Firenze. La squadra deve compattarsi e reagire"
21 marzo 2024 14:16
Pasqual è sicuro: "Per me ci sta benissimo quello che ha fatto Biraghi, credo abbia lanciato un sasso"
07 febbraio 2024 14:39
Ranieri: "Non meritavamo di perdere le due finali. Al Viola Park c'è anche il bagno turco e il dentista"
02 novembre 2023 14:51
Pasqual esalta Nico Gonzalez: "Cambiato di testa dopo il Mondiale, ora può fare davvero la differenza"
05 giugno 2023 14:40
Pasqual: "Coppa Italia e Conference, già nell'andata si è quasi chiusa. Adesso scelte per il campionato"
14 aprile 2023 13:28
Pasqual non ha dubbi: "Questa sosta per la Fiorentina è un rompimento di scatole"
22 marzo 2023 09:38
Pasqual ricorda Astori: "Davide vive sempre con noi. Il 13' col Milan è stato un momento da pelle d'oca"
11 marzo 2023 18:25
Pasqual: "Spero che il Sivasspor ci sorprenda in negativo come ha fatto il Braga"
08 marzo 2023 15:50
Pasqual: "Ricordo quando con Astori lasciammo la carta d'imbarco a Basilea"
04 marzo 2023 09:48
Pasqual ammette: "Non pensavo che il Braga avesse tutte queste difficoltà, sbagliavano cose semplici"
17 febbraio 2023 18:21
Pasqual: "Nella mia Fiorentina quando c'erano problemi li risolvevano Mutu, Toni o Gilardino"
23 gennaio 2023 13:36
Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”
18 dicembre 2022 09:58
Pasqual: "Non pensavo di vedere Mutu allenatore. Contro il PSV Liverani non credeva potesse tirare..."
12 dicembre 2022 13:41
Pasqual bacchetta: "Mi fanno ridere quelli che pensano che la società non voglia andare in Europa"
21 maggio 2022 15:22
Pasqual spiega: "Cabral si muove bene, ma senza cross è dura. Sarebbe difficile per chiunque"
11 maggio 2022 23:20
Pasqual: "Da una parte auguro a Odriozola di tornare al Real Madrid, farebbe salto di qualità"
23 febbraio 2022 21:50
Paqual sicuro: ''Per l'Europa l'avversario della Fiorentina è la Roma. Odriozola fondamentale''
16 febbraio 2022 17:44
Pasqual ricorda: "Volevo chiudere carriera alla Fiorentina ma società e allenatore hanno detto no"
10 febbraio 2022 16:01
Pasqual: ''Vlahovic? A me non ha dato l'impressione di chi abbia forzato la propria cessione''
27 gennaio 2022 19:04
Il Torino vince e Juric zittisce a in diretta Pasqual: "Non mi pare di aver mai detto questo"
12 dicembre 2021 15:55
Pasqual: “Vlahovic? Sei mesi in più non incidono sul rendimento. Gli direi di continuare ad allenarsi”
25 novembre 2021 10:12
Pasqual contro Vlahovic: "Ma quale procuratore, è come nascondersi dietro un dito"
14 ottobre 2021 18:16
Pasqual: "Italiano meglio di Sousa, il portoghese motivava solo 12-13 titolari, gli altri arrivavano dopo"
28 settembre 2021 09:10
Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"
19 agosto 2021 08:05
Pasqual: "Addio Borja? So cosa vuol dire lasciare la Fiorentina. Auguro il meglio ai Viola"
14 luglio 2021 13:18
Pasqual: "Sottil devastante sull'esterno. Gattuso l'ideale per tirare fuori il carattere mancato negli anni"
08 giugno 2021 20:28
Pasqual: "Dimissioni di Prandelli? Gesto d'amore verso la Fiorentina. Domenica conteranno le motivazioni"
13 maggio 2021 21:07
Pasqual: "La squadra quest'anno non è partita bene, ci vuole un progetto preciso"
05 aprile 2021 22:22
Pasqual: "Con Prandelli sono arrivato allo scontro per la Champions"
03 marzo 2021 18:40
Pasqual: "Biraghi viene spesso preso di mira. Ma lui è un buon giocatore"
26 febbraio 2021 14:27
Pasqual: "Col cambio allenatore non ci sono stati grandi numeri. Prossime tre partite fondamentali"
30 dicembre 2020 22:13
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Pasqual: "Iachini? Difficile che arrivi a Natale così. La Fiorentina ha ansia da prestazione"
02 novembre 2020 19:06
Pasqual critico: "Alla Fiorentina manca un difensore e un bomber. Consigliai Di Lorenzo ma la risposta..."
24 settembre 2020 19:33
Pasqual: "De Rossi subito allenatore in Serie A? Potrebbe essere un rischio"
07 luglio 2020 11:16
Pasqual: "La Fiorentina di quelle dietro è la più forte. Spero si salvi presto, tifo per lei"
06 luglio 2020 19:59
Pasqual: "Stadio fuori Firenze? Farebbe effetto. Iachini? Per me ha fatto un buon lavoro"
16 giugno 2020 18:07
Pasqual: "Ricordo ancora l'esordio in Nazionale al Franchi. Stadio? Mi sembra di essere tornati indietro..."
19 maggio 2020 16:27
Lezzerini: "Vi racconto un aneddoto. Quando Montella batteva i rigori non ne paravo uno"
09 maggio 2020 17:47
Pepito Rossi: "Ho sentito Paqual e Gonzalo. Infortuni? Devi sempre rialzarti, so quello che valgo"
06 maggio 2020 11:35
Pasqual: "Dalla vittoria di Liverpool al 4-2 alla Juve, fantastica cavalcata. Volevo tornare a Firenze ma..."
27 aprile 2020 13:05
Pasqual rivela: "Nella stagione 2009/2010 sono stato vicino alla Juventus"
22 aprile 2020 18:28
Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."
31 marzo 2020 19:26
Frey: "Torno nel calcio solo per la Fiorentina!" Su Reginaldo: "Camminava su tre gambe.."
31 marzo 2020 18:51
Terracciano: "Allenamenti? Il prof ci fa violenza psicologica. Pasqual? Per essere capitano della Fiorentina..."
21 marzo 2020 18:44
Pasqual: "Fu Sousa a sancire il mio addio. Sogno di tornare da dirigente dei giovani.."
21 marzo 2020 16:05
Pasqual: "Astori? Il mio giusto erede nello spogliatoio viola. Vi racconto quando andammo a Basilea..."
04 marzo 2020 19:34
Pasqual: "Contro l'Udinese ho segnato uno dei miei gol più belli. Domani sembrerà un'amichevole"
28 febbraio 2020 20:02
Pasqual, per l'ex capitano viola una nuova avventura nello staff tecnico della Floria 2000
26 febbraio 2020 19:40
Pasqual: “Iachini ora deve coinvolgere tutti. Chiesa? Un calciatore ritrovato anche se...”
13 febbraio 2020 18:20
Pasqual: "Pezzella ha spinto i viola fuori dal buio.La SPAL non meritava di perdere.."
14 gennaio 2020 08:32
Pasqual: "Mi ritiro, grazie Firenze e grazie Fiorentina. Non crossavo perché gli attaccanti preferivano palloni bassi e veloci"
11 gennaio 2020 13:21
Pasqual: "Sarei tornato e basta alla Fiorentina ma avevano altre idee. Non servivo"
28 dicembre 2019 23:09
Pasqual su Iachini: "Vuole una squadra che non si abbatte mai. È uno schietto, quando serve si fa sentire"
28 dicembre 2019 13:53
Pasqual: "Le voci su Chiesa tolgono serenità. La Fiorentina è tornata nel buio"
26 novembre 2019 18:06
Fondazione Borgonovo: pesca di beneficenza con le maglie di Lorenzo Venuti e di Manuel Pasqual
14 novembre 2019 18:34
Pasqual: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Ribery. Chiesa deve segnare di più, Vlahovic non è Toni. Nel palleggio rivedo la mia Fiorentina"
14 ottobre 2019 11:14
Agente Pasqual: "Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi"
13 ottobre 2019 20:07
Pasqual: "Ribery e Chiesa stanno facendo la differenza nella Fiorentina. Trovata la terza vittoria di fila"
06 ottobre 2019 21:33
Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone ci farei un pensierino. È distante da casa mia ma..."
02 ottobre 2019 21:27
Pasqual: "A Chiesa consiglio di rimanere almeno un anno in viola ma deve decidere di testa sua"
28 luglio 2019 22:08
Pasqual: "Dragowski ad Empoli é stato decisivo. Balotelli ideale per Firenze. Voglio giocare ancora.."
16 luglio 2019 23:55
Pasqual: "Ho due rimpianti di Firenze. Traorè quando mi ha detto della Fiorentina..."
05 febbraio 2019 12:56
Terracciano: "Sono venuto per restare a lungo. Ecco cosa mi ha detto Pasqual. Su Traorè..."
25 gennaio 2019 16:12
Vittoria Astori e la foto di Davide sulla Gazzetta: "L'ha riconosciuto, appena lo ha visto..."
23 dicembre 2018 12:43
Iachini: "Ho la Fiorentina nel cuore. Pasqual non so se giocherà. Pioli..."
15 dicembre 2018 15:17
Pasqual: "Ecco come ho saputo di Astori. Sousa mi tolse la fascia, io mi lamentai, Davide mi disse..."
15 dicembre 2018 10:45
Pasqual: "Meglio Caputo di Simeone, ribatterei il rigore contro i viola. Quell'esultanza..."
14 dicembre 2018 13:04
FOTO: Astori sempre al fianco di Pasqual. La foto di Davide nello spogliatoio dell'Empoli
29 ottobre 2018 10:23
Pasqual: "Non mi pento dell'esultanza contro la Fiorentina. Avrei voluto chiudere la carriera a Firenze"
25 ottobre 2018 17:20
Pasqual su Biraghi: " Sta facendo benissimo, i tifosi stiano tranquilli. Pochi terzini come lui"
19 ottobre 2018 18:38
Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa
13 ottobre 2018 10:15
Pasqual: "Dedico la promozione al mio amico Astori che mi guarda da lassù"
28 aprile 2018 22:38
Pasqual ricorda: "Dopo l'addio alla viola ho lasciato un ricordo al centro sportivo."
27 marzo 2018 08:45
Pasqual: "Pochi giorni fa a cena insieme, orgoglioso che la fascia sia andata a te"
04 marzo 2018 18:29
Pasqual: "Amo Firenze ed i fiorentini. Il mio goal su rigore? Non ho rimpianti. Per i Della Valle è solo un periodo no. Quando torno in città..."
23 febbraio 2018 09:09
Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"
22 dicembre 2017 15:25
I ladri svaligiano casa Pasqual e lui si sfoga su Twitter: "Spendeteli in medicine"
01 dicembre 2017 13:23
Pasqual: "Giuseppe Rossi può fare ancora la differenza. Prego affinche lui non si infortuni più"
29 novembre 2017 18:36
Pasqual: "Portare la fascia a Firenze è come portarla ad Empoli. Non cambia niente. Toscana magica"
10 novembre 2017 12:13
Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...
27 settembre 2017 11:34
Pasqual: "Laurini al posto di Tomovic è un grande affare. Astori merita la fascia da capitano della Fiorentina"
11 settembre 2017 22:28
Pasqual: "Orgoglioso di essere il nuovo capitano dell'Empoli. I fantasmi dell'anno scorso aleggiano ancora a Palermo..."
06 settembre 2017 17:52
Cattelan: "Stavo per diventare un calciatore ma poi hanno scelto Pasqual al mio posto"
20 maggio 2017 12:20
Pasqual: "In campo i ricordi valgono zero, ma non ho baciato la maglia nè mancato di rispetto a nessuno"
23 aprile 2017 13:01
Pasqual: "Il gol? Non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi"
15 aprile 2017 17:09
Pasqual: "L'accoglienza del Franchi è stata fantastica, come sempre"
15 aprile 2017 15:56
Ag. Pasqual: "Via per scelta tecnica, Sousa non digeriva il suo ruolo"
17 novembre 2016 17:54
Pasqual: "Partita speciale, se segno avrò rispetto dei tifosi viola. Sento spesso lo spogliatoio della Fiorentina..."
17 novembre 2016 14:58
L'Empoli sente odore di Fiorentina e si sveglia. 0-4 al Pescara. Maccarone e Saponara show, bene Pasqual
06 novembre 2016 14:37
Corvino: "Dispiace non aver più rivisto nella Fiorentina Pasqual, speravo rimanesse. In futuro può tornare"
19 settembre 2016 21:03
Empoli-Crotone e la notte magica degli ex. Pasqual regale due assist mentre Gilardino..
13 settembre 2016 12:46
Pasqual: "Fiorentina? Non li seguo nemmeno più, il mondo viola non mi tocca, Empoli è casa mia"
18 agosto 2016 20:05
Pasqual e le tante difficoltà nel primo mese con l'Empoli. Gli errori...
26 luglio 2016 23:23
Pasqual: "Se segno alla Fiorentina esulto, la vicinanza con Firenze non c'entra con la scelta ma.."
08 luglio 2016 14:19
Ufficiale, Manuel Pasqual è un nuovo giocatore dell'Empoli, Cagliari beffata. Il comunicato
31 maggio 2016 13:53
Sky: Niente Empoli, Pasqual ad un passo dall'arrivo a Cagliari
30 maggio 2016 12:21
Prandelli per la sua Lazio chiede clamorosamente due suoi "nemici" legati alla Fiorentina
24 maggio 2016 02:26
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