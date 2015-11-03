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Notizie Pasqual Fiorentina

Pasqual: “Prandelli e Montella sono stati anni fantastici. Ringrazierò per sempre Mihajlovic. La fascia un onore”

13 marzo 2026 15:13

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual è il nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 16

18 luglio 2025 11:39

Pasqual: "Barone aveva voglia di far crescere la Fiorentina e Firenze. La squadra deve compattarsi e reagire"

21 marzo 2024 14:16

Pasqual è sicuro: "Per me ci sta benissimo quello che ha fatto Biraghi, credo abbia lanciato un sasso"

07 febbraio 2024 14:39

Ranieri: "Non meritavamo di perdere le due finali. Al Viola Park c'è anche il bagno turco e il dentista"

02 novembre 2023 14:51

Pasqual esalta Nico Gonzalez: "Cambiato di testa dopo il Mondiale, ora può fare davvero la differenza"

05 giugno 2023 14:40

Pasqual: "Coppa Italia e Conference, già nell'andata si è quasi chiusa. Adesso scelte per il campionato"

14 aprile 2023 13:28

Pasqual non ha dubbi: "Questa sosta per la Fiorentina è un rompimento di scatole"

22 marzo 2023 09:38

Pasqual ricorda Astori: "Davide vive sempre con noi. Il 13' col Milan è stato un momento da pelle d'oca"

11 marzo 2023 18:25

Pasqual: "Spero che il Sivasspor ci sorprenda in negativo come ha fatto il Braga"

08 marzo 2023 15:50

Pasqual: "Ricordo quando con Astori lasciammo la carta d'imbarco a Basilea"

04 marzo 2023 09:48

Pasqual ammette: "Non pensavo che il Braga avesse tutte queste difficoltà, sbagliavano cose semplici"

17 febbraio 2023 18:21

Pasqual: "Nella mia Fiorentina quando c'erano problemi li risolvevano Mutu, Toni o Gilardino"

23 gennaio 2023 13:36

Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”

18 dicembre 2022 09:58

Pasqual: "Non pensavo di vedere Mutu allenatore. Contro il PSV Liverani non credeva potesse tirare..."

12 dicembre 2022 13:41

Pasqual bacchetta: "Mi fanno ridere quelli che pensano che la società non voglia andare in Europa"

21 maggio 2022 15:22

Pasqual spiega: "Cabral si muove bene, ma senza cross è dura. Sarebbe difficile per chiunque"

11 maggio 2022 23:20

Pasqual: "Da una parte auguro a Odriozola di tornare al Real Madrid, farebbe salto di qualità"

23 febbraio 2022 21:50

Paqual sicuro: ''Per l'Europa l'avversario della Fiorentina è la Roma. Odriozola fondamentale''

16 febbraio 2022 17:44

Pasqual ricorda: "Volevo chiudere carriera alla Fiorentina ma società e allenatore hanno detto no"

10 febbraio 2022 16:01

Pasqual: ''Vlahovic? A me non ha dato l'impressione di chi abbia forzato la propria cessione''

27 gennaio 2022 19:04

Il Torino vince e Juric zittisce a in diretta Pasqual: "Non mi pare di aver mai detto questo"

12 dicembre 2021 15:55

Pasqual: “Vlahovic? Sei mesi in più non incidono sul rendimento. Gli direi di continuare ad allenarsi” 

25 novembre 2021 10:12

Pasqual contro Vlahovic: "Ma quale procuratore, è come nascondersi dietro un dito"

14 ottobre 2021 18:16

Pasqual: "Italiano meglio di Sousa, il portoghese motivava solo 12-13 titolari, gli altri arrivavano dopo"

28 settembre 2021 09:10

Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"

19 agosto 2021 08:05

Pasqual: "Addio Borja? So cosa vuol dire lasciare la Fiorentina. Auguro il meglio ai Viola"

14 luglio 2021 13:18

Pasqual: "Sottil devastante sull'esterno. Gattuso l'ideale per tirare fuori il carattere mancato negli anni"

08 giugno 2021 20:28

Pasqual: "Dimissioni di Prandelli? Gesto d'amore verso la Fiorentina. Domenica conteranno le motivazioni"

13 maggio 2021 21:07

Pasqual: "La squadra quest'anno non è partita bene, ci vuole un progetto preciso"

05 aprile 2021 22:22

Pasqual: "Con Prandelli sono arrivato allo scontro per la Champions"

03 marzo 2021 18:40

Pasqual: "Biraghi viene spesso preso di mira. Ma lui è un buon giocatore"

26 febbraio 2021 14:27

Pasqual: "Col cambio allenatore non ci sono stati grandi numeri. Prossime tre partite fondamentali"

30 dicembre 2020 22:13

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Pasqual: "Iachini? Difficile che arrivi a Natale così. La Fiorentina ha ansia da prestazione"

02 novembre 2020 19:06

Pasqual critico: "Alla Fiorentina manca un difensore e un bomber. Consigliai Di Lorenzo ma la risposta..."

24 settembre 2020 19:33

Pasqual: "De Rossi subito allenatore in Serie A? Potrebbe essere un rischio"

07 luglio 2020 11:16

Pasqual: "La Fiorentina di quelle dietro è la più forte. Spero si salvi presto, tifo per lei"

06 luglio 2020 19:59

Pasqual: "Stadio fuori Firenze? Farebbe effetto. Iachini? Per me ha fatto un buon lavoro"

16 giugno 2020 18:07

Pasqual: "Ricordo ancora l'esordio in Nazionale al Franchi. Stadio? Mi sembra di essere tornati indietro..."

19 maggio 2020 16:27

Lezzerini: "Vi racconto un aneddoto. Quando Montella batteva i rigori non ne paravo uno"

09 maggio 2020 17:47

Pepito Rossi: "Ho sentito Paqual e Gonzalo. Infortuni? Devi sempre rialzarti, so quello che valgo"

06 maggio 2020 11:35

Pasqual: "Dalla vittoria di Liverpool al 4-2 alla Juve, fantastica cavalcata. Volevo tornare a Firenze ma..."

27 aprile 2020 13:05

Pasqual rivela: "Nella stagione 2009/2010 sono stato vicino alla Juventus"

22 aprile 2020 18:28

Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."

31 marzo 2020 19:26

Frey: "Torno nel calcio solo per la Fiorentina!" Su Reginaldo: "Camminava su tre gambe.."

31 marzo 2020 18:51

Terracciano: "Allenamenti? Il prof ci fa violenza psicologica. Pasqual? Per essere capitano della Fiorentina..."

21 marzo 2020 18:44

Pasqual: "Fu Sousa a sancire il mio addio. Sogno di tornare da dirigente dei giovani.."

21 marzo 2020 16:05

Pasqual: "Astori? Il mio giusto erede nello spogliatoio viola. Vi racconto quando andammo a Basilea..."

04 marzo 2020 19:34

Pasqual: "Contro l'Udinese ho segnato uno dei miei gol più belli. Domani sembrerà un'amichevole"

28 febbraio 2020 20:02

Pasqual, per l'ex capitano viola una nuova avventura nello staff tecnico della Floria 2000

26 febbraio 2020 19:40

Pasqual: “Iachini ora deve coinvolgere tutti. Chiesa? Un calciatore ritrovato anche se...”

13 febbraio 2020 18:20

Pasqual: "Pezzella ha spinto i viola fuori dal buio.La SPAL non meritava di perdere.."

14 gennaio 2020 08:32

Pasqual: "Mi ritiro, grazie Firenze e grazie Fiorentina. Non crossavo perché gli attaccanti preferivano palloni bassi e veloci"

11 gennaio 2020 13:21

Pasqual: "Sarei tornato e basta alla Fiorentina ma avevano altre idee. Non servivo"

28 dicembre 2019 23:09

Pasqual su Iachini: "Vuole una squadra che non si abbatte mai. È uno schietto, quando serve si fa sentire"

28 dicembre 2019 13:53

Pasqual: "Le voci su Chiesa tolgono serenità. La Fiorentina è tornata nel buio"

26 novembre 2019 18:06

Fondazione Borgonovo: pesca di beneficenza con le maglie di Lorenzo Venuti e di Manuel Pasqual

14 novembre 2019 18:34

Pasqual: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Ribery. Chiesa deve segnare di più, Vlahovic non è Toni. Nel palleggio rivedo la mia Fiorentina"

14 ottobre 2019 11:14

Agente Pasqual: "Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi"

13 ottobre 2019 20:07

Pasqual: "Ribery e Chiesa stanno facendo la differenza nella Fiorentina. Trovata la terza vittoria di fila"

06 ottobre 2019 21:33

Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone ci farei un pensierino. È distante da casa mia ma..."

02 ottobre 2019 21:27

Pasqual: "A Chiesa consiglio di rimanere almeno un anno in viola ma deve decidere di testa sua"

28 luglio 2019 22:08

Pasqual: "Dragowski ad Empoli é stato decisivo. Balotelli ideale per Firenze. Voglio giocare ancora.."

16 luglio 2019 23:55

Pasqual: "Ho due rimpianti di Firenze. Traorè quando mi ha detto della Fiorentina..."

05 febbraio 2019 12:56

Terracciano: "Sono venuto per restare a lungo. Ecco cosa mi ha detto Pasqual. Su Traorè..."

25 gennaio 2019 16:12

Vittoria Astori e la foto di Davide sulla Gazzetta: "L'ha riconosciuto, appena lo ha visto..."

23 dicembre 2018 12:43

Iachini: "Ho la Fiorentina nel cuore. Pasqual non so se giocherà. Pioli..."

15 dicembre 2018 15:17

Pasqual: "Ecco come ho saputo di Astori. Sousa mi tolse la fascia, io mi lamentai, Davide mi disse..."

15 dicembre 2018 10:45

Pasqual: "Meglio Caputo di Simeone, ribatterei il rigore contro i viola. Quell'esultanza..."

14 dicembre 2018 13:04

FOTO: Astori sempre al fianco di Pasqual. La foto di Davide nello spogliatoio dell'Empoli

29 ottobre 2018 10:23

Pasqual: "Non mi pento dell'esultanza contro la Fiorentina. Avrei voluto chiudere la carriera a Firenze"

25 ottobre 2018 17:20

Pasqual su Biraghi: " Sta facendo benissimo, i tifosi stiano tranquilli. Pochi terzini come lui"

19 ottobre 2018 18:38

Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa

13 ottobre 2018 10:15

Pasqual: "Dedico la promozione al mio amico Astori che mi guarda da lassù"

28 aprile 2018 22:38

Pasqual ricorda: "Dopo l'addio alla viola ho lasciato un ricordo al centro sportivo."

27 marzo 2018 08:45

Pasqual: "Pochi giorni fa a cena insieme, orgoglioso che la fascia sia andata a te"

04 marzo 2018 18:29

Pasqual: "Amo Firenze ed i fiorentini. Il mio goal su rigore? Non ho rimpianti. Per i Della Valle è solo un periodo no. Quando torno in città..."

23 febbraio 2018 09:09

Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"

22 dicembre 2017 15:25

I ladri svaligiano casa Pasqual e lui si sfoga su Twitter: "Spendeteli in medicine"

01 dicembre 2017 13:23

Pasqual: "Giuseppe Rossi può fare ancora la differenza. Prego affinche lui non si infortuni più"

29 novembre 2017 18:36

Pasqual: "Portare la fascia a Firenze è come portarla ad Empoli. Non cambia niente. Toscana magica"

10 novembre 2017 12:13

Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...

27 settembre 2017 11:34

Pasqual: "Laurini al posto di Tomovic è un grande affare. Astori merita la fascia da capitano della Fiorentina"

11 settembre 2017 22:28

Pasqual: "Orgoglioso di essere il nuovo capitano dell'Empoli. I fantasmi dell'anno scorso aleggiano ancora a Palermo..."

06 settembre 2017 17:52

Cattelan: "Stavo per diventare un calciatore ma poi hanno scelto Pasqual al mio posto"

20 maggio 2017 12:20

Pasqual: "In campo i ricordi valgono zero, ma non ho baciato la maglia nè mancato di rispetto a nessuno"

23 aprile 2017 13:01

Pasqual: "Il gol? Non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi"

15 aprile 2017 17:09

Pasqual: "L'accoglienza del Franchi è stata fantastica, come sempre"

15 aprile 2017 15:56

Ag. Pasqual: "Via per scelta tecnica, Sousa non digeriva il suo ruolo"

17 novembre 2016 17:54

Pasqual: "Partita speciale, se segno avrò rispetto dei tifosi viola. Sento spesso lo spogliatoio della Fiorentina..."

17 novembre 2016 14:58

L'Empoli sente odore di Fiorentina e si sveglia. 0-4 al Pescara. Maccarone e Saponara show, bene Pasqual

06 novembre 2016 14:37

Corvino: "Dispiace non aver più rivisto nella Fiorentina Pasqual, speravo rimanesse. In futuro può tornare"

19 settembre 2016 21:03

Empoli-Crotone e la notte magica degli ex. Pasqual regale due assist mentre Gilardino..

13 settembre 2016 12:46

Pasqual: "Fiorentina? Non li seguo nemmeno più, il mondo viola non mi tocca, Empoli è casa mia"

18 agosto 2016 20:05

Pasqual e le tante difficoltà nel primo mese con l'Empoli. Gli errori...

26 luglio 2016 23:23

Pasqual: "Se segno alla Fiorentina esulto, la vicinanza con Firenze non c'entra con la scelta ma.."

08 luglio 2016 14:19

Ufficiale, Manuel Pasqual è un nuovo giocatore dell'Empoli, Cagliari beffata. Il comunicato

31 maggio 2016 13:53

Sky: Niente Empoli, Pasqual ad un passo dall'arrivo a Cagliari

30 maggio 2016 12:21

Prandelli per la sua Lazio chiede clamorosamente due suoi "nemici" legati alla Fiorentina

24 maggio 2016 02:26

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