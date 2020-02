Queste le parole rilasciate da Manuel Pasqual ai microfoni di Radio Bruno: “Giocare a porte chiuse domani non sarà un grande spettacolo, però è giusto proteggere la salute di tutti. Senza tifosi sicuramente sembra un’amichevole. Per i viola la partita di Udine sarà strana per la perdita di Astori ma non solo. Possono rilanciarsi in classifica, questa è la giusta occasione. Il mio gol contro l’Udinese? Uno dei più belli che ho fatto, grazie a quello siamo arrivati in finale in Coppa Italia”.