Pasqual: "Non pensavo di vedere Mutu allenatore. Contro il PSV Liverani non credeva potesse tirare..."

Manuel Pasqual ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo averla vista da vicino nel triangolare in Romania

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e adesso commentatore di Dazn, ha parlato a Radio Bruno della squadra viola vista da vicino nel triangolare di Bucarest contro Rapid e Borussia Dortmund:

"Nelle partite europee della Fiorentina posso essere più spinto verso i viola, in serie A invece devo essere più imparziale. Nel torneo c'erano tre squadre diverse, il Borussia sta per andare in vacanza, non aveva nessuna voglia di andare forte e non aveva entusiasmo. Il Rapid Bucarest di Mutu invece è nel bel mezzo del campionato e non aveva voglia di rischiare infortuni. Si sono incontrate tre squadre in momenti molto diversi tra loro. Questi sono tornei che ti servono per la testa, Italiano lo ha ripetuto spesso durante la partita, ovvero quello di usare la testa che durante la stagione non sempre c'è stata una gestione perfetta delle partite, vedi quella contro l'Inter.

Ho detto a Mutu che mi sembrava strano chiamarlo mister, in campo era straripante, lui badava al sodo, lui quando faceva per esempio un tunnel non era contentissimo come altri perchè pensava se era una giocata giusta per far gol. Lui ha avuto tanto da Firenze in un momento non facile della sua vita. Ci siamo rilanciati tutti a Firenze, nella prima stagione venivamo da un meno 19, ha fatto gol belli e cose importanti, il ricordo più bello è il gol contro il PSV, non pensavamo potesse far gol di la, disse a Liverani che avrebbe tirato, Fabio gli ha risposto "Ma cosa fai...". Adrian era un grande, non avrei mai pensato potesse fare l'allenatore

La Fiorentina sul mercato non deve rivoluzionare niente, si parte da una buona base, giocando ogni 3 giorni devi riuscire a capire alcune cose e chi sono i giocatori in grado di poterlo fare. Io credo che serva qualcosa davanti, Pradè ha detto che i migliori acquisti sono quelli che devono recuperare, me lo auguro perchè sono i giocatori più forti della rosa sotto il punto di vista tecnico. La squadra ha fatto pochi gol rispetto a quelli che creava"

CANNAVARO E IL NOME IN ONORE DI MUTU

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