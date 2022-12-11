Il figlio di Cannavaro sbarca in serie A con il Sassuolo. Si chiama Adrian in onore di Mutu

Adrian Mutu nel cuore di Paolo Cannavaro, il fenomeno della Fiorentina è ormai nella famiglia dell'ex capitano del Napoli

Aggregato in ritiro con la prima squadra del Sassuolo un giovanissimo figlio d’arte, sceso in campo anche nell’amichevole vinta 3-2 dai neroverdi contro il Marsiglia. È Adrian Cannavaro, difensore classe 2004 capitano della squadra che ha vinto l'ultimo Torneo di Viareggio, ha il talento nel sangue visto che il papà è Paolo, ex proprio del Sassuolo e del Napoli tra le altre oltre che fratello del campione del mondo Fabio, oggi allenatore del Benevento. Una curiosità: deve il suo nome, Adrian, all’ex attaccante Mutu, che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Fiorentina, Parma e Verona. Promosso con lui anche il giovane portiere Gioele Zacchi, ben considerato nell'ambiente. Lo riporta TMW

DA SALERNO FANNO IL NOME DI GOLLINI PER LA PORTA

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