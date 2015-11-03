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Notizie Cannavaro Fiorentina

Cannavaro: "Mi chiedono in tanti di Lucca, ha ampi margini di crescita, può esplodere"

04 luglio 2024 22:00

Gazzetta: “Palladino in pole, Aquilani e Cannavaro le alternative. Ma occhio alle sorprese”

02 giugno 2024 09:27

Cannavaro: "Potevo sostituire Prandelli alla Fiorentina nel 2021. Bloccato dalla clausola in Cina"

18 ottobre 2023 16:45

Adani: "La Fiorentina è fallita e dopo due ore ho firmato con l'Inter. Il giorno dopo presero Cannavaro"

29 agosto 2023 19:26

Cannavaro: "La Fiorentina sarà più motivata dell'Inter. I nerazzurri potrebbe pensare più alla Champions"

23 maggio 2023 17:00

Borja Valero: "Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz'ora prima e mi diceva che doveva essere un'ora"

20 febbraio 2023 11:45

Il figlio di Cannavaro sbarca in serie A con il Sassuolo. Si chiama Adrian in onore di Mutu

11 dicembre 2022 23:49

Cannavaro rivela: "Fui vicino alla panchina della Fiorentina, ma la società cinese mi bloccò"

09 luglio 2022 23:06

Cannavaro svela: "Per due anni ho dovuto rifiutare la panchina della Fiorentina, proprietà solida"

28 dicembre 2021 12:21

Cannavaro offerto a Fiorentina e a Napoli: viola anche sulle tracce di Gattuso

15 aprile 2021 09:50

Cannavaro in panchina per rilanciare la Fiorentina: un'idea buttata sul tavolo da Davide Lippi

10 aprile 2021 09:45

"Lippi più facile alla Fiorentina che alla Juventus, accetterebbe. Magari con Cannavaro o Gattuso"

09 aprile 2021 20:52

Maddaloni: "La Fiorentina contattò Cannavaro per il post-Iachini. Fabio avrebbe accettato volentieri"

08 febbraio 2021 20:36

Cannavaro contro Buffon: "Non si rende conto che deve smettere di giocare, deve finirla"

16 giugno 2020 13:38

Montella partecipa all'asta benefica "Uniti per Napoli" contro il Coronavirus. I dettagli

15 aprile 2020 14:42

Cannavaro: "Ottimista per l'Europeo con il tridente Immobile-Insigne-Chiesa. Peccato per Bernardeschi"

11 febbraio 2020 14:48

Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"

16 dicembre 2017 15:25

Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina

29 novembre 2017 15:01

Il J'accuse di Cannavaro: ''Italia, andate via tutti, non solo Tavecchio. La gente si aspetta un segnale...''

19 novembre 2017 21:41

Cannavaro: "Kalinic era la mia prima scelta, ma per tanti motivi la trattativa è saltata..."

08 febbraio 2017 19:45

Cannavaro non si arrende, vuole pagare lo stesso la clausola di 50 milioni per Nikola Kalinic

06 febbraio 2017 10:46

Cannavaro: "Kalinic è molto legato alla Fiorentina. La società viola rifiutò l'offerta. Ma.."

03 febbraio 2017 13:12

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