Notizie Cannavaro Fiorentina

Cannavaro: "Mi chiedono in tanti di Lucca, ha ampi margini di crescita, può esplodere"
04 luglio 2024 22:00
Gazzetta: “Palladino in pole, Aquilani e Cannavaro le alternative. Ma occhio alle sorprese”
02 giugno 2024 09:27
Cannavaro: "Potevo sostituire Prandelli alla Fiorentina nel 2021. Bloccato dalla clausola in Cina"
18 ottobre 2023 16:45
Adani: "La Fiorentina è fallita e dopo due ore ho firmato con l'Inter. Il giorno dopo presero Cannavaro"
29 agosto 2023 19:26
Cannavaro: "La Fiorentina sarà più motivata dell'Inter. I nerazzurri potrebbe pensare più alla Champions"
23 maggio 2023 17:00
Borja Valero: "Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz'ora prima e mi diceva che doveva essere un'ora"
20 febbraio 2023 11:45
Il figlio di Cannavaro sbarca in serie A con il Sassuolo. Si chiama Adrian in onore di Mutu
11 dicembre 2022 23:49
Cannavaro rivela: "Fui vicino alla panchina della Fiorentina, ma la società cinese mi bloccò"
09 luglio 2022 23:06
Cannavaro svela: "Per due anni ho dovuto rifiutare la panchina della Fiorentina, proprietà solida"
28 dicembre 2021 12:21
Cannavaro offerto a Fiorentina e a Napoli: viola anche sulle tracce di Gattuso
15 aprile 2021 09:50
Cannavaro in panchina per rilanciare la Fiorentina: un'idea buttata sul tavolo da Davide Lippi
10 aprile 2021 09:45
"Lippi più facile alla Fiorentina che alla Juventus, accetterebbe. Magari con Cannavaro o Gattuso"
09 aprile 2021 20:52
Maddaloni: "La Fiorentina contattò Cannavaro per il post-Iachini. Fabio avrebbe accettato volentieri"
08 febbraio 2021 20:36
Cannavaro contro Buffon: "Non si rende conto che deve smettere di giocare, deve finirla"
16 giugno 2020 13:38
Montella partecipa all'asta benefica "Uniti per Napoli" contro il Coronavirus. I dettagli
15 aprile 2020 14:42
Cannavaro: "Ottimista per l'Europeo con il tridente Immobile-Insigne-Chiesa. Peccato per Bernardeschi"
11 febbraio 2020 14:48
Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"
16 dicembre 2017 15:25
Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina
29 novembre 2017 15:01
Il J'accuse di Cannavaro: ''Italia, andate via tutti, non solo Tavecchio. La gente si aspetta un segnale...''
19 novembre 2017 21:41
Cannavaro: "Kalinic era la mia prima scelta, ma per tanti motivi la trattativa è saltata..."
08 febbraio 2017 19:45
Cannavaro non si arrende, vuole pagare lo stesso la clausola di 50 milioni per Nikola Kalinic
06 febbraio 2017 10:46
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