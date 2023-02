Borja Valero: “Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz’ora prima e mi diceva che doveva essere un’ora”

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina ha raccontato i suoi inizi con i blancos, questo il suo racconto a Dazn:

“Al Real Madrid Cannavaro mi prendeva di mira, io ero giovane, lui era arrivato da pallone d’oro ed era un riferimento assoluto. Arrivavo mezz’ora prima all’allenamento e mi diceva che dovevo arrivare un’ora prima, dicevo una parola in più oppure una in meno ed era pronto a tenermi in riga. Quei riferimenti sono importanti, ma in quello spogliatoio c’erano tanti altri punti di riferimento come Raul che era il capitano, c’era Ronaldo, Roberto Carlos, personaggi a cui dovevi stare attento a qualunque cosa loro ti dicevano”

IL DIALOGO DELLA LITE TRA BARONE E IL TIFOSO DELLA FIORENTINA