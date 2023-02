Il dialogo della lite: “Tu mi segui su Instagram, che vuoi da me?” “Io sono Giuseppe Barone, tu chi sei?”

Alla fine di Fiorentina-Empoli, terminata in pareggio, fuori dallo stadio Franchi è andato in scena uno contro tra Joe Barone e un tifoso viola, uno scontro quasi surreale per come è iniziata la conversazione, si sente il tifoso dire: “Tu mi segui anche su Instagram, ma cosa vuoi da me?” non è tardata ad arrivare la risposta del direttore generale Joe Barone: “Io ti seguo a te? Ma chi ti segue scusa? Ma tu chi sei, io sono Giuseppe Barone, tu chi sei? Vai a casa” con un botta e risposta. Ecco il video con quello che è accaduto

LE PAROLE DI ITALIANO SU IKONE