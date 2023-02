Italiano commenta gli errori di Ikonè: “Uno spera che abbia sempre il piede caldo come contro l’Inter”

Nel post partita di Fiorentina-Empoli, in sala stampa Vincenzo Italiano ha parlato anche di Ikonè, queste le sue parole sul giocatore francese che nella gara di oggi ha sbagliato tantissimo:

Ho messo dentro Ikonè perchè volevamo isolarlo per fargli fare l’uno contro uno e mandarlo dentro il campo con Nico Gonzalez che poi girava sull’altra corsia nel binario con Terzic per mettere i palloni dentro, Ikonè si inventa quel gol contro l’Inter e la mette all’incrocio e si spera che possa avere sempre quel piede caldo con quella precisione, il primo ad essere arrabbiato credo sia lui per tutte le volte che arriva al limite dell’area, non sta sfruttando tutto quello che crea. Si migliora anche sbagliando, deve lavorare per migliorare la concretezza”

MARELLI BACCHETTA L’ARBITRO DI FIORENTINA-EMPOLI