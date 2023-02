Marelli bacchetta Prontera: “Non doveva mettere lui il secondo pallone fuori dal campo”

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, ha commentato gli episodi da moviola accaduti in Fiorentina-Empoli, queste le sue parole:

“Il gol di Barak andava annullato perchè c’è il fuorigioco di Nico Gonzalez che è attivo, poi c’è stato un comportamento dell’arbitro Prontera che mi ha destato molta curiosità. Nel corso della fine del secondo tempo in campo c’erano due palloni e in quella stessa zona di campo la Fiorentina era in possesso di palla con Terzic, ci ha pensato direttamente lui a mettere la palla fuori ma non doveva farlo, doveva fermare l’azione della Fiorentina”

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA