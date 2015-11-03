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Notizie Prontera Fiorentina

La moviola boccia Prontera: "Il rigore per la Fiorentina c'è, ma troppi i tredici minuti di recupero"

24 maggio 2024 14:15

Sarà Prontera a dirigere Cagliari-Fiorentina. Bilancio positivo per i viola: tre successi in cinque gare

22 maggio 2024 14:40

Marelli bacchetta Prontera: "Non doveva mettere lui il secondo pallone fuori dal campo"

19 febbraio 2023 22:19

Moviola CorSport, Bonaventura non era da giallo, la reazione una conseguenza. Lopez da rosso 

27 febbraio 2022 09:41

Spal-Fiorentina sarà diretta da Prontera della sezione di Bologna. Al VAR ci sarà Piccinini

01 agosto 2020 12:43

CorSport, Prontrera da 5,5. Annulla il gol dell'Udinese (al Var), errore nel non concedere il vantaggio sul fallo su Ribery

07 ottobre 2019 09:46

Fiorentina-Udinese sarà arbitrata dall'esordiente Prontera. Al Var c'è Calvarese

03 ottobre 2019 12:14

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