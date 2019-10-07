CorSport, Prontrera da 5,5. Annulla il gol dell'Udinese (al Var), errore nel non concedere il vantaggio sul fallo su Ribery
Questa la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport. Il voto assegnato all'esordiente Prontera è 5,5. Prima direzione in A. Annulla, imbeccato dal Var il gol di Nestorovski (mano di Opoku)...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 09:46
Questa la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport. Il voto assegnato all'esordiente Prontera è 5,5. Prima direzione in A. Annulla, imbeccato dal Var il gol di Nestorovski (mano di Opoku). Non concede il vantaggio viola in occasione del fallo su Ribery.