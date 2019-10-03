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Fiorentina-Udinese sarà arbitrata dall'esordiente Prontera. Al Var c'è Calvarese

Fiorentina-Udinese che si giocherà al Franchi domenica alle 12.30 sarà diretta da Alessandro Prontera, un esordiente assoluto in Serie A. Al Var c'è Calvarese.PronteraCostanzo – SchenoneIV: MarinelliV...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 12:14
Fiorentina-Udinese sarà arbitrata dall'esordiente Prontera. Al Var c'è Calvarese -
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Fiorentina-Udinese che si giocherà al Franchi domenica alle 12.30 sarà diretta da Alessandro Prontera, un esordiente assoluto in Serie A. Al Var c'è Calvarese.

Prontera
Costanzo – Schenone
IV: Marinelli
VAR: Calvarese
AVAR: Galetto

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