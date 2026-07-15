Viviano: "Questa Fiorentina mi fa impazzire. Oulai, Arokodare e Bakayoko sarebbero colpi importanti"

Il commento di Viviano sulla prima parte di mercato targata Fabio Paratici

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto a Radio Firenzeviola: "Io sono allibito dal mercato della Fiorentina fino ad oggi, gli acquisti sono stati importanti. Arokodare è un ottimo giocatore, ha un motore importante. È un Lukaku secondo me più mobile"

Su Kean: "Nessuno sta bussando per lui perché lo scorso anno non ha fatto bene, considerando l'infortunio, e poi tutti sanno che possono trattare sotto il prezzo della clausola. Problema alla tibia? Se io volessi restare a Firenze non avrei bisogno fossi in lui di far sapere cosa ho alla tibia, viceversa se dovessi andare via vorrei far sapere le mie condizioni per ovviamente far sapere al di fuori come sto".

Su Oulai: "Lo conosco da molto prima dei Mondiali. Ne avevo parlato anche con club italiani. Per me è un giocatore molto importante, bravo con il pallone e dinamico, è di prospettive altissime. Lo vedo davanti alla difesa. So che ci vogliono più di 30/35 milioni per arrivare a lui".

"Oulai-Fagioli-Atta meglio di Pizarro-Borja Valero-Aquilani? Non esageriamo, sono operazioni diverse. Quel centrocampo per intero costò secondo me meno di Atta. Erano anche giocatori con percorsi diversi. Quelli erano giocatori fatti e finiti quelli presi oggi sono giovani. Così stando le cose Thorstvedt non serve, e secondo me non serviva neanche prima".

Su Bakayoko: "Che vi devo dire? Stiamo parlando davvero di giocatori importanti".

Su Parisi e Valdepeñas: "Non sono convinto che la metamorfosi di Parisi sia completa. Avere lui come alternativa è tanta roba. Per Valdepeñas ho chiesto a Madrid e me ne hanno parlato benissimo. Io non lo conosco ma potrebbe essere per dire il nuovo Jacob Ramon. In generale però voliamo bassi, anche se io sono estasiato da questo mercato".