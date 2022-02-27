Moviola CorSport, Bonaventura non era da giallo, la reazione una conseguenza. Lopez da rosso 

Ecco la moviola del Corriere dello Sport di Sassuolo-Fiorentina oggi in edicola

Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: “Dicono abbia una grande autostima, sia sempre sicuro di sé. Eppure Prontera dirige come se si perdesse sempre qualcosa. L’espulsione di Bonaventura ne é la prova, al pari forse, del mancato secondo giallo per Maxime Lopez.

Grave l’errore di Prontera: il fallo di Bonaventura su Berardi non avrebbe meritato il giallo. Da quel momento scatta la reazione. Arbitro non altrettanto intransigente con Maxime Lopez, appena ammonito”.

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