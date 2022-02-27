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Moviola CorSport, Bonaventura non era da giallo, la reazione una conseguenza. Lopez da rosso 

Ecco la moviola del Corriere dello Sport di Sassuolo-Fiorentina oggi in edicola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2022 09:41
Moviola CorSport, Bonaventura non era da giallo, la reazione una conseguenza. Lopez da rosso  - Foto LiveMedia/Alessio Marini Venezia, Italia, 11 dicembre 2020, SERIE B Venezia vs Monza Nella foto: Eugenio Alessandro Prontera (referee match) LiveMedia - World Copyright
Foto LiveMedia/Alessio Marini Venezia, Italia, 11 dicembre 2020, SERIE B Venezia vs Monza Nella foto: Eugenio Alessandro Prontera (referee match) LiveMedia - World Copyright
Rassegna Stampa
Bonaventura
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: “Dicono abbia una grande autostima, sia sempre sicuro di sé. Eppure Prontera dirige come se si perdesse sempre qualcosa. L’espulsione di Bonaventura ne é la prova, al pari forse, del mancato secondo giallo per Maxime Lopez. 

Grave l’errore di Prontera: il fallo di Bonaventura su Berardi non avrebbe meritato il giallo. Da quel momento scatta la reazione. Arbitro non altrettanto intransigente con Maxime Lopez, appena ammonito”. 

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